Werdenberger Cup: Die Fussballfamilie trifft sich auf der Rheinau

Fussball Werdenberger Cup: Fussballfamilie trifft sich auf der Rheinau Der Werdenberger Cup 2021 darf stattfinden. Anders als im letzten Jahr gilt keine Zuschauerbegrenzung. Der Cup ist Vorbereitungsturnier und wichtiger Gesellschaftsanlass für die Freunde des Fussballs in einem. Robert Kucera 18.07.2021, 18.08 Uhr

Hart umkämpftes Derby: Wie schon im letzten Jahr treffen der FC Buchs und der FC Gams in den Gruppenspielen aufeinander. Bild: Robert Kucera

2021 wird der Werdenberger Cup auf dem Fussballplatz Rheinau in Buchs fast wie früher stattfinden. «Letztes Jahr durften wir nur 300 Leute einlassen. Das Gelände war umzäunt, es gab einen Checkpoint wo man die Kontaktdaten aufnahm», blickt OK-Präsident Thomas Scherrer zurück. Im Jahr 2021 zählt «nur» noch die Eigenverantwortung und jeder, der Lust auf Fussball hat, ist willkommen. Es gilt: auf die Rheinau kommen und sich wohl fühlen. Und wer genügend Abstand halten möchte, wird dies an der Seitenlinie mühelos durchziehen können. Die Gruppenspiele finden wie gewohnt am Dienstagabend (27. Juli) sowie am Mittwochabend (28. Juli) statt. Die Finalspiele werden am Samstag, 31. Juli, gespielt. Die Senioren spielen freitags.

Allerdings war das OK bis in den Frühling hinein noch nicht sicher, ob der Werdenberger Cup zur Austragung kommen kann. Doch die Coronalage in der Schweiz verbesserte sich zusehends. Spätestens mit dem Beschluss des Fussballverbands, die Rückrunde zu Ende spielen zu wollen, stand eine Absage des Cups nicht mehr zur Debatte. Die Turnierbewilligung, in der Vergangenheit reine Formsache, wurde vom Ostschweizer Fussballverband rasch erteilt.

«Die Vorfreude ist riesengross. Wir freuen uns jedes Mal brutal auf diese Woche», beschreibt Scherrer nicht nur die Gefühle des Organisators. «Das Echo im Werdenberg ist gross. Es ist ein sehr beliebter Anlass geworden, an welchem sich die gesamte Werdenberger Fussballfamilie in Buchs trifft.

Vor allem zu den Coronazeiten, als man sich lange nicht mehr auf den Fussballplätzen getroffen hat. Man sieht sich endlich wieder.»

Saisonvorbereitung ohne grossen Aufwand

Mit von der Partie sind natürlich alle sechs Werdenberger Fussballvereine. Für Thomas Scherrer ist dies bereits eine Selbstverständlichkeit. Ein Vorteil ist die Beständigkeit des Austragungszeitpunkts in der letzten Juli-Woche. Die Klubs können sich sehr früh auf den Werdenberger Cup einstellen und sie wissen auch, was sie an diesem Event haben. Scherrer erklärt:

Daumen hoch für die Austragung des Werdenberger Cups: OK-Präsident Tom Scherrer ist überzeugt, dass am Anlass gutes Wetter herrscht. Bild: Robert Kucera

«Für jeden Verein ist es eine sehr einfache Möglichkeit, ohne einen grossen Aufwand zu leisten, sich für die neue Saison vorzubereiten. Die Infrastruktur steht, der Schiedsrichter ist organisiert – man muss nur noch spielen.»

Die Treue der Klubs erklärt sich der OK-Präsident wie folgt: «Es ist das zentrale Treffen des Regionalfussballs. Die gesamte Fussballfamilie trifft sich, es finden gute Gespräche statt und es wird auch über Fussball gefachsimpelt.» Und da wäre noch der sportliche Ehrgeiz. Denn auf dem Platz hören die Freundschaften auf, «es geht um Ruhm und Ehre sowie wer die Nummer eins im Werdenberg ist».

Treu hält der Organisator auch am Wettkampfort fest. Das Bewährte wird auch hier beibehalten, weil es funktioniert und bei allen gut ankommt. «Buchs hat nun mal die beste Infrastruktur. Man kann bei jedem Wetter Fussball spielen und jede Mannschaft plus die Schiedsrichter haben ihre eigene Kabine. Da stossen andere Vereine aus der Region an ihre Grenzen», zieht Scherrer den Vergleich.

Fehlt nur noch einer zur perfekten Familienparty: Der treuste Fan des Werdenberger Cups – Petrus. «Mit dem Wetter haben wir bislang immer viel Glück gehabt», blickt Thomas Scherrer zurück. Deshalb ist er überzeugt, dass Petrus auch heuer dem Turnier wohlgesinnt ist. Der verregnete Sommer bereitet dem OK-Präsident kein Kopfzerbrechen. Denn in der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass in der Woche vor dem Turnier schlechtes Wetter herrschte und sich das Blatt vor Turnierbeginnen rechtzeitig wendete.

Rekordsieger Buchs in der Favoritenrolle

Der Weg zum Turniersieg wird auch dieses Jahr über Gastgeber FC Buchs führen. Auch für den OK-Präsidenten ist das Rheinau-Team Favorit. Doch er betont, dass bei früheren Austragungen die Differenz zwischen Buchs und den anderen Werdenberger Mannschaften grösser war und man noch von Duellen David gegen Goliath sprechen konnte:

«Es besteht nach wie vor eine fussballerische Differenz. Doch sie ist nicht mehr riesengross.»

Von der Ligazugehörigkeit her sei eigentlich klar, dass der FC Buchs den Final am Samstagabend bestreiten wird. Die fünf anderen Teams versuchen das Endspiel zu erreichen. Eine Garantie, als 3.-Liga-Team und Gastgeber automatisch im Final zu stehen, gibt es aber für die Buchser nicht. Schliesslich stehen von den Gruppenspielen an Derbys auf dem Programm und im Halbfinal kann auch erst das Penaltyschiessen über das Weiterkommen und somit auch das Glück entscheiden.

Auch Buchs muss sich den Siegerpokal erst mal verdienen und sich eines Finaleinzugs oder des ersten Platzes würdig erweisen. So stellt es ebenfalls eine Herausforderung dar, die Rolle des Gejagten anzunehmen und der Bürde gewachsen zu sein.

Das Salz in der Suppe: Penaltyschiessen

Vermehrt sind am Werdenberger Cup aber nicht nur die spielerischen Akzente gefragt, sondern Nerven wie Drahtseile vom Elfmeterpunkt aus. Dass nach 40 Minuten Spielzeit die Häufung von Penaltyschiessen zunimmt, sieht das OK jedoch nicht als Problem an – zumal sich die teilnehmenden Teams über den Modus nicht beschwert haben. Thomas Scherrer hält fest:

«Ich finde, das macht den Charakter unseres Turniers aus. Für ein unterklassiges oder schwächeres Team ist es ein Erfolg, wenn man sich ins Penaltyschiessen retten kann.»

Für die Zuschauer und die Spieler ist es gar eine Attraktion – denn im Meisterschaftsbetrieb fehlt dieses Element des Nervenkitzels.