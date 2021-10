7:1-Kantersieg: FC Buchs kannte kein Erbarmen mit dem FC Rüthi

Fussball Sturmlauf in der zweiten Halbzeit: FC Buchs kantert FC Rüthi mit 7:1 nieder Der Leader der 3. Liga Gruppe 2 kannte im Heimspiel kein Erbarmen. Der FC Buchs schickte den FC Rüthi mit einer Packung nach Hause. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der Pause, als die Rheinau-Elf innert fünf Minuten aus einem 2:1 ein 5:1 machten. Hanspeter Thurnherr 10.10.2021, 18.08 Uhr

Alarmstimmung im Rüthner Strafraum bei einem Eckball, doch Freund und Feind verfehlen den Ball. Hanspeter Thurnherr

Mit einem Doppelschlag zu Beginn der ersten Halbzeit und gar einem Dreierpack am Anfang der zweiten Halbzeit lenkten die Buchser das Spiel in aus ihrer Sicht richtige Richtung.

Elf Minuten dauerte es nur, bis der stets gefährliche Mutapcia und Clemente trafen. Fast aus dem Nichts gelang aber wenig später Tunahan der Anschlusstreffer für die Oberrheintaler. Buchs kombinierte sich zwar mal für mal vorwiegend über die rechte Angriffsseite gefährlich vor das Rüthner Tor. Doch der dritte Treffer fiel nicht. Rüthi witterte Morgenluft und hielt dagegen, setzte mit viel Kampfgeist die Buchser Hintermannschaft unter Druck und erarbeitete sich so die eine oder andere Chance. Kurz vor der Pause verpassten Allgäuer mit einem abgelenkten Schuss knapp über die Latte den Ausgleich. «Wir sind gut in das Spiel gestartet, aber Rüthi hielt kräftig dagegen. So wurden wir unsicher. Zum Glück kam die Pause», resümierte Kapitän Ramon Solinger die erste Hälfte.

Entscheidend sind Punkte, nicht Torverhältnis

Offensichtlich zogen die Buchser die richtigen Konsequenzen. «Wir waren nach der Pause wieder frisch und bereit, um Vollgas zu geben. Wir haben dort weitergemacht, wo wir zu Beginn der ersten Halbzeit angefangen haben. Mit gutem Pressing setzten wir die Rüthner unter Druck», fasst Ramon Solinger diese Phase zusammen. Innert sieben Minuten kombinierten sich seine Stürmerkollegen sehenswert durch die in dieser Phase komplett überforderte Rüthner Hintermannschaft und trafen durch Eris, Lippuner und Allen dreimal. Damit war die Entscheidung gefallen. Nun setzte die Rheinau-Elf zur Kür an. Mit schnellen Angriffen über die Flügel erspielten sie sich Chance um Chance. Auffälligster Spieler war dabei Mutapcia, dem es als Sturmspitze immer wieder gelang, den Ball auch gegen zwei, drei Gegner zu behaupten und seine Mitspieler ideal zu lancieren.

In der 68. Minute foulte der Rüthner Verteidiger Yavuz als hinterster Mann knapp ausserhalb der Strafraumgrenze den durchgebrochenen Lippuner und erhielt die rote Karte. Den fälligen Freistoss verwandelte Cyrill Schlegel an der Mauer vorbei. Das Schlussresultat markierte der zur Pause ausgewechselte und kurz zuvor für den an diesem Tag überragenden Mutapcia wieder eingewechselte (!) Clemente auf schönes Zuspiel von Ferreira. Mit diesem Sieg verteidigt die Rheinau-Elf die Tabellenführung souverän und bleibt in dieser Saison, nachdem am Mittwoch auch im Cup in Diepoldsau ein deutlicher Sieg eingefahren wurde, weiterhin ungeschlagen.

Zum hohen Sieg meint Solinger: «Das Torverhältnis ist für uns nicht entscheidend. Hauptsache sind die drei Punkte. Wir nehmen einfach Woche für Woche und wollen dabei unser Können abrufen. Denn wir sind gefordert, weil jeder Gegner uns als Leader erst recht schlagen will. Zudem ist fast jedes Spiel ein Derby», sagt Solinger. Doch sei die Mannschaft fitnessmässig auf einem guten Stand und habe keine Verletzten. «Wir wollen die bisher gezeigten Leistungen bis zur Winterpause weiterziehen», nennt er das mittelfristige Ziel.