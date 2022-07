Der FC Vaduz nimmt trotz Umbruch im Kader den Aufstieg ins Visier

Fussball Saisonausblick voller Hoffnung: Trotz Umbruch im Kader nimmt der FC Vaduz den Aufstieg ins Visier Am Freitag startet der FC Vaduz mit dem Auswärtsspiel beim FC Aarau sportlich in die neue Saison der Challenge League. Bereits das erste Spiel der Saison wird ein Highlight und das nicht nur, weil Aarau eine offene Rechnung mit den Lichtensteinern hat. Florian Finkel Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Die Drähte genutzt, um ein Kader für den Aufstieg bereitzustellen: Franz Burgmeier, Sportchef des FC Vaduz.

Am Dienstag gaben Geschäftsführer Patrick Burgmeier und Trainer Alessandro Mangiarratti den ersten Ausblick auf diese anstehende Saison, die gleich mit zwei Highlights aufwartet. Denn Aarau hat sicherlich noch eine offene Rechnung zu begleichen, nachdem zum Abschluss der Saison 2021/22 Vaduz mit einem Sieg die Aufstiegsparty verhinderte. «Dieses Spiel hat uns Kraft und die Überzeugung gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind», wagte Mangiarratti einen kurzen Rückblick darauf, weshalb er sich auch auf das Wiedersehen freue.

Mit dem Spiel in der Qualifikation der Conference League steht heute in einer Woche bereits die nächste Hürde auf dem Programm. «Koper ist sicher einer der besten Gegner, die wir aus dem Topf fischen hätten können. Sie sind der klare Favorit, aber wir haben keine Angst vor dem Spiel. Wir haben ein Kader, das die Doppelbelastung gut überstehen kann», blickte der Übungsleiter auf die internationale Aufgabe voraus.

Der Umbruch im Kader wird gross sein mit neun Zugängen

Zwischen dem Saisonabschluss gegen Aarau und den nun anstehenden Aufgaben haben sich bei den Residenzlern einige Veränderungen ergeben. Die grösste liegt wohl im Kaderbereich, gibt es doch gleich neun Zugänge und zehn Abgänge (mit Ausleihen sind es sogar 14) zu verzeichnen. «Es hat einen kleinen Umbruch im Kader gegeben. Ohne Nicolas Hasler (31 Jahre) liegt das Durchschnittsalter bei knapp unter 22 Jahren. Wir haben aber nicht nur junge Spieler geholt. So ist Gabriel Isik 23 Jahre alt, er hat aber schon 116 Spiele in der Challenge League bestritten», erklärte Patrick Burgmeier, der seinen abwesenden Bruder und Sportdirektor Franz Burgmeier vertrat.

Damit sind die Kaderplanungen mit den 22 Feldspielern und drei Torhütern nach eigenen Angaben auch abgeschlossen. «Wir haben frisches Blut in die Mannschaft gebracht. Wir haben ein ausgeglichenes Kader, das uns mehr Konkurrenz und Möglichkeiten im taktischen Bereich gibt. Wir müssen uns natürlich noch entwickeln, aber ich bin sehr zuversichtlich», erklärte der 43-jährige Trainer zu der Kaderzusammensetzung.

Auf der Abgabenseite sind Simone Rapp und Matteo Di Giusto die prominentesten Abgänge. Diese spülten auch eine Ablösesumme in die Kassen des FCV. «Sie konnten sportlich den nächsten Schritt machen. Die Abgänge sind sicherlich ein Verlust, aber gleichzeitig ist es auch ein Erfolg, dass man solche Spieler weiterbringt und sie die Plattform FCV nutzen konnten», erklärte Burgmeier zu den zwei Akteuren. Die entstandene Lücke gilt es nun als Mannschaft abzufangen und zu kompensieren, wie Mangiarratti erklärte: «Wenn jemand geht, dann eröffnet es die Möglichkeit für andere Spieler, sich in diese Rolle einzubringen.»

Mindestens Rang drei ist die ambitionierte Zielsetzung

Trotz dieser zwei Spielerverkäufe und der weiteren Abgänge stecken sich die Verantwortlichen beim FCV hohe Ziele für die anstehende Saison. Aufgrund der Aufstockung der Super League auf zwölf Klubs zur Saison 2023/24 gibt es in dieser Spielzeit gleich zwei direkte Aufsteiger aus der Challenge League. Zudem spielt der Drittplatzierte in der Barrage noch die letzte Chance auf den Aufstieg in die Super League aus. «Unser Ziel ist es, unter die besten drei zu kommen», führte der 42-jährige Burgmeier aus, ergänzte allerdings auch: «Wir müssen trotzdem auf dem Boden bleiben, gerade wenn man die Transfers der anderen Mannschaften ansieht. Viele wollen gerne in der nächsten Saison in die Super League.

Es ist ein ambitioniertes Ziel. Bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten bewegen wir uns im Mittelfeld.» Als der grosse Favorit in der Challenge League wurde sowohl von Burgmeier als auch von Mangiarratti Absteiger Lausanne-Sport ausgemacht. Dahinter räumte das Duo gleich etlichen Teams die Chance auf Spitzenplatzierungen ein. «Ei­gentlich gibt es neun Aufstiegskandidaten. Jeder will aufsteigen, denn jeder spürt die Gelegenheit», fasste es der Trainer in Worte.

Vom Verlauf der Vorbereitung zeigte sich Mangiarratti angetan. Mit Merlin Hadzi gab es zudem nur eine Verletzung. Als Gewinner wollte der Trainer gleich etliche Spieler auszeichnen. «Ich liebe meine Mannschaft und ich sehe so viel Potenzial. Die Mannschaft pusht sich und diese positive Ener­- gie müssen wir beibehalten. Wir brauchen diese Saison 20 Stammspieler.» Einen ersten Beweis für diese positive Energie können seine Mannen morgen gegen Aarau erbringen.

