Fussball Rekordbeteiligung und gute Laune am 46. Dorfturnier des FC Grabs Über 500 Nachwuchsspielerinnen und Spieler zeigten am Freitag ihr Können. Zuerst wurde «tschuttet», dann gefeiert – sogar mit DJ. 15.06.2022, 05.00 Uhr

Erst Fussball, dann die Party – so das Motto am Freitag des 46. Dorfturniers des FC Grabs. Der Nachwuchs zeigte am Samstag sein Können. 350 Schülerinnen und Schüler kämpften um jeden Ball. Bilder: PD

Am vergangenen Wochenende fand das 46. Dorfturnier des FC Grabs statt. Dabei durften die Veranstalter über 500 Spielerinnen und Spieler von 61 teilnehmenden Teams begrüssen. Die Wetterprognosen versprachen bereits im Vorhinein bestes Fussballwetter. Das Turnier überzeugte sodann mit packenden Spielen und kurzen Wartezeiten für die teilnehmenden Teams.

Auch ausserhalb des Fussballplatzes wurde am Dorfturnier viel geboten. So sorgte am Freitagabend DJ Lima im gut gefüllten Partyzelt für Feststimmung. An der Bar liess es sich bestens auf die Spiele des Margeli-Cups anstossen. Für das leibliche Wohl sorgten in diesem Jahr Sumita Gantenbein mit thailändischen Gerichten und Clöd’s Burger mit verschiedenen Grilladen und Pommes Frites.

Nach dem Rangverlesen der Schülerkategorien am Samstagabend fand die mit grosser Spannung erwartete Verlosung der Tombolapreise statt. Dank diversen Sponsoren hatte der FC Grabs auch dieses Jahr tolle Gewinne im Gesamtwert von über 10'000 Franken zu bieten.

Packende Partien beim Margeli-Cup

Beim traditionellen Margeli-Cup der Erwachsenen vom Freitagabend konnten sich in der Kategorie Herren die «Sitestecher» erstmalig in einem hochdramatischen Penaltyschiessen im Final gegen Titelverteidiger «FC Lieberampool» durchsetzen. In einem ebenso knappen wie auch spannenden Spiel gewannen die «Bremsschiibners» den Final der Kategorie Mixed gegen die «Wollers», die bereits im vergangenen Jahr im Final standen, und durften somit den Siegerpokal in die Höhe stemmen.

Die Kindergartenkinder sowie die Erst- und Zweitklässler spielten am Samstagmorgen auf verkleinerten Spielfeldern um die beiden Kategoriensiege. Bei bestem Fussballwetter boten sie den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits in den Morgenstunden manch fussballerischen Leckerbissen.

Am Mittag griffen die 3.- und 4.-Klässler in das Geschehen ein und spielten in spannenden Partien die Turniersiege unter sich aus. Anschliessend wurden die Gewinnerinnen und Gewinner bei den 5.- und 6.-Klässlern wie auch bei den Oberstufenklassen ermittelt.

In 43 Teams nahmen über 350 Graber Schülerinnen und Schüler am Turnier teil, was gleichbedeutend mit einem Teilnehmerrekord für das Schülerinnen- und Schülerturnier ist. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf der Fussballanlage Mühlbach unterstrichen die grosse Bedeutung des Traditionsanlasses zusätzlich.

Die sechs Kategoriensieger lauten wie folgt. «Marhalden Flitzer» (Kindergarten), «Die schnellen Geparden» (1./2. Klasse gemischt), «Das Grossmutter» (3./4. und 5./6. Klasse Mädchen), «Golden Seven Stars» (3./4. Klasse Knaben), «Wasserschläuche» (5./6. Klasse Knaben) und «Grizzlies» (7.–9. Klasse gemischt). (pd)