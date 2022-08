Fussball Grosse Freude: Der FC Buchs gewinnt 10. Werdenberger Cup Die Buchser wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Turnier am Wochenende ohne Gegentore. Haag unterlag im Final. Rolf Eggenberger 02.08.2022, 05.00 Uhr

Gross ist die Freude beim FC Buchs über den Sieg am 10. Werdenberger Cup. Bild: Rolf Eggenberger

Nach den in zwei Gruppen ausgespielten Vorrunden wurde am Samstag in Halbfinal- und Finalspielen der Sieger des Werdenberger Cups gekürt. Mit einem klaren 3:0-Sieg in einem emotional geführten Final gewann der FC Buchs die Jubiläumsausgabe schliesslich ohne ein Gegentor im Turnier.

Im ersten Halbfinal zwischen dem FC Grabs und dem FC Haag neutralisierten sich die beiden Teams vorerst im Mittelfeld. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem beide Mannschaften das gepflegte Aufbauspiel suchten und zu Chancen kamen. Schliesslich kippte das Glück auf die Seite der Haager. Kurz nach ihrem Führungstor, bei dem der Ball wohl nur knapp hinter der Linie war, vergab der FC Grabs mit einem verschossenen Elfmeter den Ausgleich.

Über das Penaltyschiessen in den Final

Der FC Buchs gefiel dann im zweiten Halbfinal durch seine spielerische Dominanz. Aber wie bereits in der Vorrunde, als nach zwei schnellen Toren gegen Sevelen kein Erfolg mehr gelang, fehlte auch gegen Ruggell, das als Gastteam den FC Trübbach vertrat, die Effizienz im Abschluss. Währenddem die Defensive keine Chancen zuliess, vergaben die Angreifer beste Möglichkeiten. Das torlose Unentschieden war die Konsequenz. Im darauffolgenden Penaltyschiessen zeigten die Schützen dann aber ihre Klasse und trafen fünfmal sehenswert.

Im kleinen Final zwischen Grabs und Ruggell war die Luft verständlicherweise etwas draussen. Grabs versuchte zu kombinieren, Ruggell suchte das Heil in weiten Zuspielen aus der gesicherten Verteidigung. In einem Spiel ohne klare Chancen brauchte es Unachtsamkeiten im Spielaufbau, die dann schliesslich für Gefahr vor den Toren sorgte. Die beiden Torhüter reagierten aber jeweils glänzend. Im fälligen Penaltyschiessen blieb der Ruggeller Torhüter bei einem Versuch Sieger, ein Grabser Versuch ging deutlich über das Tor.

Klarer Gamser Sieg im Spiel um Rang 5

Das Spiel um den 5. Platz war geprägt von zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Der FC Sevelen dominierte die ersten 40 Minuten und ging verdient mit 1:0 in Führung. Danach vermochte der FC Gams auch dank läuferischer Überlegenheit das Spieldiktat an sich zu nehmen. Vier Tore und ein klarer Sieg waren die Folge.

Kein Durchkommen der Grabser gegen die Haager Verteidigung. Bild: Rolf Eggenberger

Titelverteidiger Haag startete am späteren Abend hoch motiviert in den Final gegen den favorisierten FC Buchs. Mit grosser Laufbereitschaft, frühem Pressing und teils schön herausgespielten Kombinationen übernahmen die Haager das Spieldiktat. Die Defensive des FC Buchs erwies sich aber als sattelfest, sodass klare Chancen ausblieben. Mit einer gelben Karte in der 6. Spielminute und der damit verbundenen 10-Minuten- Unterzahl schien sich Buchs zudem selbst zu schwächen. Aber das Gegenteil war der Fall.

Die drohende Gefahr vor Augen, kam vor allem das Mittelfeld besser ins Spiel und stemmte sich erfolgreich gegen die Haager Dominanz. Dadurch tauchten die Buchser Stürmer vermehrt gefährlich vor dem Haager Tor auf. In der 16. Minute wussten sich die Haager nur noch mit einem klaren Foul zu helfen und Mutapcija verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Damit war der Bann gebrochen und das Spiel an sich auch entschieden.

Haag versuchte zwar zu reagieren, verpuffte aber zu viel Energie und Emotionen darin, Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren. Eine rote Karte gegen Torhüter Eggenberger war die Folge. Buchs nutzte die spielerische Überlegenheit und kam durch Lippuner und Memeti noch zu zwei Toren aus dem Spiel heraus.