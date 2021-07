Giosuè Capozzi unterschreibt beim FC Vaduz einen Einjahresvertrag

Fussball Grabser Fussballer schafft den Sprung: FC Vaduz gibt Capozzi einen Profivertrag Der 18-jährige Verteidiger Giosuè Capozzi hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Wertvolle Spielpraxis wird er sich nun beim SC Brühl im der Promotion League holen. 16.07.2021, 18.06 Uhr

Giosuè Capozzi und Franz Burgmeier bei der Vertragsunterzeichnung. Bild: PD

(pd) Der FC Vaduz stattet einen weiteren Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft mit einem Profivertrag aus. Dabei handelt es sich um den aus Grabs stammenden Giosuè Capozzi. Der 18-jährige Verteidiger erhält per sofort einen Einjahresvertrag bis 2022, wird allerdings gleich bis im Winter 2021 an den SC Brühl in die Promotion League ausgeliehen.

Capozzi durchlief sämtliche Stufen des Liechtensteiner Fussballverbands, ehe er sich dem U23-Team des FC Vaduz anschloss und sich dort zum Leistungsträger entwickelte. FCV-Sportchef Franz Burgmeier zeigt sich erfreut über die Entwicklung des jungen Perspektivspielers: «Gio hat bereits in der abgelaufenen Saison bei der U23 einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Dieser hat sich nun in der Vorbereitung bei der ersten Mannschaft bestätigt, weshalb wir ihn dafür belohnen möchten. Er bringt viel Potenzial mit und ist ein Versprechen für die Zukunft. Mit der direkten Ausleihe an den SC Brühl erhoffen wir uns, dass er gleich wichtige Spielpraxis auf sehr gutem Niveau sammeln kann.»