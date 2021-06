Stimmungsfalute: EM-Stimmung am Tiefpunkt

Euro 2021 Stimmungsflaute: Heute beginnt die Fussball-Europameisterschaft, doch von Vorfreude keine Spur Nach der Absage im vergangenen Jahr, feiert die Fusball-EM 2021 ihr 60-Jahr-Jubiläum. Trotzdem lässt das Fussballfieber auf sich warten.

Michael Kyburz 11.06.2021, 05.00 Uhr

Bereits eine Tradition: Zu jedem Fussball-Grossanlass sammeln Kinder die beliebten «Tschuttichärtli». Michael Kyburz

Der EM-Countdown läuft. Und damit ist es auch höchste Zeit, um das Panini-Album zu komplettieren. Doch zum Beginn der Tauschbörse am Mittwochnachmittag in der Bibliothek Buchs findet sich nur ein einziger Junge ein. Er erzählt zwar, dass es viele Kinder gäbe, die Panini-Sticker sammeln würden. Aber leider bleibt er für die nächste halbe Stunde der einzige Sammler. Und so gibt es nichts zu tauschen.

Seit den jüngsten Lockerungen ist Public Viewing wieder erlaubt. Michael Kyburz

Eine besondere Europameisterschaft

Schon bald hallt es ein weiteres Mal aus den Fernsehgeräten und Radios: «Die Fussball-Europameisterschaft ist eröffnet.» Das Auftaktspiel bestreiten die Türkei und Italien im Olympiastadion in Rom. Der Startschuss für die Schweizer Nationalmannschaft fällt am Samstag im Spiel gegen Wales.

Ohne die sportlichen Leistungen dieses Turniers zu kennen, steht bereits jetzt fest, dass es sich um eine besondere EM handeln wird. Sie findet nicht nur mit einem Jahr Verspätung statt, sondern feiert zugleich ein Jubiläum. Die 24 Nationalmannschaften wetteifern um den Jubiläumstitel.

Für ein Stück Normalität im Trubel rund um die Pandemie und die Austragungsorte der EM sorgt die Sammellust der Kinder und Jugendlichen auf die Panini-Sticker.

Wenn «Chärtli» fehlen hilft die Tauschbörse

Das erst Panini-Stickeralbum erschien 1961. Michael Kyburz

Es ist bereits Tradition, dass auf den Schulhöfen in der Zeit vor einer Welt- oder Europameisterschaft «Tschuttichärtli» getauscht werden. Wie in den Jahren zuvor organisiert die Bibliothek Buchs eine Tauschbörse. Bis zum 10. Juli haben die Sammlerinnen und Sammler dort die Möglichkeit, mittwoch- und samstagnachmittags die Lücken in ihrem Album zu füllen. Für Bibliotheksleiterin Theres Schlienger ist die Zeit vor der EM besonders:



«In den vergangenen Jahren nahmen wesentlich mehr Kinder an der Tauschbörse teil.»



Es mag ein Zufall sein, dass genau in dieser halben Stunde nur ein Teilnehmer vor Ort ist. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob die Ein-Kind-Tauschbörse nicht symbolisch für die allgemeine EM-Stimmung steht?

Anders als in den Jahren zuvor schmücken dieses Jahr keine Fahnen die Bahnhofstrasse in Buchs.

Michael Kyburz

Keine Fahnen über der Bahnhofstrasse

Der Blick auf die Bahnhofstrasse in Buchs lässt Mitte Woche noch kaum erahnen, dass eine Fussball-EM vor der Tür steht. Wo 2016 und 2018, von weit her sichtbar, die Fahnen aller teilnehmenden Nationen die Strasse verzierten, hängt heute keine einzige. Selbst die sonst so beliebten Fahnen fürs Autofenster und die Rückspiegelbezüge in allen Variationen sind momentan nur sehr spärlich im Einsatz.

So präsentierte sich die Bahnhofstrasse in den vergangenen Jahren. Heini Schwendener

Bloss einige Bars und «d’Gass» sorgen mit ihrer Dekoration für etwas EM-Stimmung. Förderlich für die Fussballlaune ist sicherlich auch, dass Public Viewing wieder möglich ist. In fünf Buchser Bars können Zuschauer die Spiele live mitverfolgen (siehe W&O vom 3. Juni). Als Wermutstropfen bleibt, dass die Besucherzahlen beschränkt sind und die geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten sind. Vermiest uns die Pandemie wirklich auch noch die Freude an der Fussball-Europameisterschaft?

Viele Gründe für gehemmte EM-Vorfreude



Ganz so einfach lässt sich das gehemmte EM-Fieber nicht erklären. Es scheint mehrere Gründe dafür zu geben. Wenn man die Leute auf der Strasse fragt, ob sie sich auf die EM freuen, erhält man nicht selten ein «Nein» als Antwort. Vielen schlägt die Pandemie auf die Stimmung. Das Mitfiebern für die Lieblingsmannschaft zu Hause sei nicht dasselbe, wie mit vielen Menschen ausgelassen beim Public Viewing zu feiern. Für andere ist die Vielzahl der Austragungsorte befremdlich. Gleich elf Gastgebernationen seien doch etwas viel. Manche geben sich optimistischer. Die Vorfreude sei nicht im gleichen Masse vorhanden, wie in den vorherigen Turnieren, doch die Freude komme bestimmt nach den ersten Spielen.

In fünf Bars in der Bahnhofstrasse können die EM-Spiele live mitverfolgt werden. PD



Ob nun die Pandemie oder die Vielzahl der Gastgeber an der spärlichen EM-Stimmung Schuld haben, wer weiss das schon? Fest steht jedoch, dass sich die Vorfreude an einem Tiefpunkt befindet. Allerdings gibt eine Mehrheit der vom W&O befragten Personen an, dass sie die Spiele der Schweizer mitverfolgen werden.