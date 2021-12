Salomé Stampfli: Traum-Début im Nati-Dress

Fussball Erstes Tor im Nati-Dress für Salomé Stampfli: «Komplett überfordert mit der Situation» Bereits im zweiten Länderspiel für Liechtenstein gelang der 16-jährigen Salomé Stampfli aus Werdenberg das erste Tor. Es war der vorentscheidende Treffer zum 3:1 im Auswärtsspiel von Gibraltar, welches Liechtenstein mit 3:2 für sich entschied. Robert Kucera Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.04 Uhr

Stolz präsentiert Salomé Stampfli auf dem Fussballplatz in Grabs, wo sie als G-Juniorin ihre Fussballkarriere lanciert hat, jenes Trikot, mit welchem sie ihr Länderspieltor in Gibraltar erzielt hat. Robert Kucera

Im zarten Alter von 16 Jahren hat Salomé Stampfli am 26. November ihr Début bei der Elite als Nationalspielerin Liechtensteins gegeben. Sie bestritt im Oktober bereits die EM-Quali der Altersklasse U19 für Liechtenstein und schoss in diesen drei Spielen das einzige Tor. Nun ist sie auch Torschützin bei den Erwachsenen.

Im zweiten Spiel auswärts in Gibraltar (29. November) traf Stampfli in der 82. Minute zur 3:1-Führung (Schlussstand 3:2). «Vor dem Spiel sagte ich noch, dass ich nur zufrieden sein werde, wenn ich ein Tor schiesse», schildert Stampfli. Obwohl es ihr Wunsch war, kam für sie der Treffer überraschend. Sie hält fest:

«Ich war nach dem Tor komplett überfordert mit der Situation. Ich konnte das Tor zunächst nicht mal geniessen.»

Dies war auch dem Wadenkrampf geschuldet. «Bereits als ich aufs Tor zog, spürte ich den Krampf», berichtet die 16-Jährige. Zum Torjubel haben die Liechtensteinerinnen einen Kreis gebildet und neben dem Feiern des 3:1 wurde sogleich der Krampf der Torschützin behandelt.

Viele Ausfälle waren Stampflis Glück

Die Glücksgefühle nach dem siegreichen Spiel fasst Stampfli wie folgt zusammen: «Diese Länderspiele waren unbeschreiblich.» Sie durfte mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein und erhielt von Trainer Philipp Riedener viel Lob: «Nach dem Spiel sagte der Trainer, er sei sehr stolz auf mich.» Dass sie die Reise nach Gibraltar überhaupt antreten durfte, war jedoch auch Glück. Denn nach den Spielen mit dem U19-Nationalteam hat Stampfli dem Elite-Team erst mal eine Absage erteilt. «Ich wollte meinen Lehrbetrieb nicht schon wieder nach freien Tagen anfragen, als ich von den U19-Einsätzen heimkam», schildert Stampfli.

Doch zahlreiche Verletzungen sorgten dafür, dass der Liechtensteiner Kader für die Gibraltar-Reise sich mehr und mehr ausdünnte. Sie gab sich einen Ruck, erhielt von ihrem sportfreundlichen Lehrbetrieb prompt die nächste Freigabe. «Ich bin froh, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen», sagt Stampfli. Somit steuerte sie auf das nächste fussballerische Abenteuer zu und sagt dazu:

«Es hat mir extrem viel bedeutet zu spielen. Zwar war ich nur dort, weil so viele fehlten. Doch ich bin stolz darauf und froh, dass ich die Chance erhalten habe.»

Zwar war sie nach dem ersten Spiel mit sich nicht ganz zufrieden, obschon Trainer Riedener meinte, es gäbe nichts, was sie besser hätte machen können. Mit etwas Abstand und dem Videostudium hält sie aber heute fest: «Ich habe festgestellt, dass ich schon nach der ersten Partie stolz auf mich hätte sein können.» Ein Rätsel bleibt jedoch: «Vor einem Spiel bin ich immer sehr nervös. Das erste Länderspiel in Gibraltar war ein wichtiges Spiel für mich – aber ich war null nervös.»

Abwechslungsreiches Fussballprogramm: Neben den Auftritten mit den Liechtensteiner Nationalteams spielte sie im Herbst gegen C-Junioren und im Frühjahr geht es gegen die besten U17-Teams der Schweiz. Robert Kucera

In der Meisterschaft die Knaben ärgern

Zwei Spiele, ein Tor und viel Lob für Salomé Stampfli. Dass es nun ganz von selber so weiter geht, glaubt sie nicht. Ihr ist bewusst, dass sie keinen Stammplatz hat und sich in das Liechtensteiner Frauen-Nationalteam hinein zu kämpfen hat. Unter anderem mit guten Leistungen in den Spielen des FC St. Gallen-Staad. In der Herbstrunde absolvierte sie Meisterschaftsspiele bei den Junioren C Promotion, was sie nicht als störend empfindet. Sie hält im Gegenteil fest:

«Gegen Knaben zu spielen, ist eine grosse Motivation.»

Zudem meint Stampfli verschmitzt, dass es jeweils ein grossartiges Gefühl sei, wenn das Mädchen-Team das Knaben-Team bezwungen hat. In der Frühjahrsrunde sind dann statt ein bis zwei Jahre jüngere Knaben gleichaltrige Mädchen die Gegnerinnen. Dann spielt die 16-Jährige im Rahmen einer U17-Juniorinnen-Meisterschaft gegen Zürich, Basel oder YB.

Stampflis Ziel ist es, mit ihrem Verein in der NLA spielen zu dürfen. «Es ist schwierig und die Trainer erwarten viel von uns. Doch ich finde es gut. So hat man Herausforderungen, die man zu meistern hat.» Davon gibt es einige, auch im persönlichen Bereich, wie sie verrät: «Als Profi im Ausland zu spielen und von Fussball zu leben, ist mein grösster Traum.»

