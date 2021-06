Fussball-EM Hopp Schwiz! Die Nati fordert am Mittwochabend Italien heraus – zwei von sechs befragten Fussballern aus der Region tippen auf einen Erfolg der Schweiz Die Bilanz und der Formstand sprechen zwar klar für die Azzurri. Doch die Schweiz hat schon oft bewiesen, dass sie gegen stärkere Mannschaften besser Fussball spielt und für eine Überraschung sorgen kann. Robert Kucera 15.06.2021, 18.05 Uhr

Schafft die Schweiz gegen Italien den Exploit? Zwei von sechs Vertretern der lokalen Fussballvereine glauben fest daran. Bild: Ronald Wittek/EPA

Am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr) geht es für die Schweizer Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen Italien in Rom um die Wurst. Nach dem 1:1 im Startspiel gegen Wales ist das Team von Trainer Vladimir Petkovic bereits unter Zugzwang, will sie den Achtelfinal ohne fremde Schützenhilfe erreichen.