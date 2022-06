Der FC Buchs verliert gegen Trübbach und bleibt in der 4. Liga

Fussball Ein Aufstiegskampf, der nie einer war: Der FC Buchs bleibt in der 4. Liga Im Fernduell zwischen Buchs II und Balzers II zogen die Werdenberger den Kürzeren und verbleiben in der 4. Liga. Die Enttäuschung könnte wohl kaum grösser sein. Robert Kucera Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trübbachs Abwehr war für die Buchser am Samstagnachmittag schier unüberwindbar. Bild: Robert Kucera

Spannung herrschte im Aufstiegskampf in der 4. Liga Gruppe 2 nur auf dem Papier und für wenige Minuten auf dem Feld. Zwar ging die zweite Mannschaft des FC Buchs die Auswärtspartie beim FC Trübbach so an, wie man es von einer aufstiegswilligen Equipe erwarten durfte. Doch von Minute zu Minute liess der Elan nach.

Balzers II dagegen ging im Fernduell in der zweiten Minute in Führung. Als dann noch Trübbach mit seiner ersten geglückten Offensivaktion auch noch das 1:0 erzielte (43.), war der Buchser Aufstieg in die 3. Liga in weite Ferne gerückt.

Eine Wende in der zweiten Halbzeit fand weder auf dem einen noch auf dem anderen Fussballplatz statt. Balzers II bezwang schliesslich Gams mit 3:0, Buchs II unterlag Trübbach mit 0:1.

Die Gedanken waren ganz woanders

«Wir alle haben uns den Aufstieg vorgenommen. Die Mannschaft ist enttäuscht», sagt Buchs-Trainer Domenico Toto nach dem Spiel. «Wenn wir aber so spielen wie heute, hätten wir den Aufstieg auch nicht verdient», äussert er sich zur Leistung.

Doch er stellt sich schützend vor seine Crew und hält fest: «Es sind viele junge Spieler hier, die noch nie in einer solchen Situation waren und um einen Aufstieg gespielt haben.» Kaum erfolgte der Anpfiff, war alle Buchser Lockerheit vorbei, wie er erklärt: «Wir waren zu nervös und verkrampft. Wir spürten den Druck.»

Nach dem Trübbacher Tor wurde die Beine schwerer. Entscheidender war aber, was sich danach in den Buchser Köpfen abspielte. Trainer Toto beschreibt: «Die Gedanken waren woanders. Die Spieler überlegten sich, was nun wäre, wenn der Gegner unentschieden spielt, und wir vermasseln es hier in Trübbach.»

Nach dem Abpfiff: Trübbachs Torhüter Ives Ziegler wird gratuliert, im Hintergrund herrscht Buchser Fassungslosigkeit. Bild: Robert Kucera

Doch letztlich hätte den Buchsern auch ein Kantersieg nichts mehr genützt, wenn der Konkurrent aus Balzers seine Partie siegreich gestaltet. Bei Punktgleichheit hätten die Fairplay-Punkte für die Liechtensteiner gesprochen. Darin liegt ein gewisser Trost für die erlittene Niederlage, wie Toto festhält: «Ich bin fast froh, dass wir verloren haben. Denn sonst wäre es für die Mannschaft noch bitterer gewesen.»

Rund um die Buchser Bank herrscht unmittelbar nach dem Abpfiff Enttäuschung und Traurigkeit vor. Bild: Robert Kucera

Trübbach – Buchs II 1:0 (1:0) Gufalons. – 150 Zuschauer. Tor: 43. Herrmann 1:0. FC Trübbach: Ziegler; Brunner, Nurce, Benz, Freuler; Neuhaus, Murseli, Kammerer, Gabathuler, Wojtowicz, Herrmann. – Weiter eingesetzt: Gasser, Georgis, Lambrigger. FC Buchs II: Wood; Harrabi, Ibraimi, Kolbe, Schäpper; Rustemi, Debbah, Toto, Eris; Ormond; Bieri. – Weiter eingesetzt: Sibona, Zwahlen, Kormany, Selimi, Doron, Dogan. Verwarnungen: 51. Neuhaus, 63. Wojtowicz, 67. Freuler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen