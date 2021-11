Fussball Der FC Buchs ging jubelnd in die Winterpause Der FC Buchs hat die Drittliga-Vorrunde mit einem 2:1-Sieg in Triesen abgeschlossen. Zwar scheiterte Cyrill Schlegel vor der Pause gleich zweimal vom Elfmeterpunkt, einmal am Goalie und einmal an der Querlatte. Der kurz zuvor für ihn eingewechselte Noah Buchli sicherte Buchs in der 78. Minute dennoch den neunten Sieg im elften Vorrundenspiel und damit die Tabellenspitze. Thomas Schwizerr 07.11.2021, 16.05 Uhr

Die Ansicht täuscht: Cyrill Schlegel scheiterte mit seinem zweiten Penalty an der Querlatte. Bild: Thomas Schwizer

Noah Buchli sorgte am Samstagabend mit dem Siegtreffer in der 78. Minute dafür, dass Buchs mit neun Siegen und zwei Unentschieden verdient an der Spitze in die Winterpause geht. Das Spiel war kaum angepfiffen, schon lagen die Gäste in Führung. Ein schneller Angriff über die rechte Seite wurde mit einer Vorlage zum ersten Pfosten abgeschlossen, wo Agan Amzi den Triesner Goalie überlistete und per Ferse das 1:0 besorgte. Die Buchser verzeichneten gleich danach zwei weitere Torchancen und unterstrichen damit ihre Favoritenrolle.