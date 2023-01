Auf neue Aufgabe vorbereiten: Vaduz-Trainer bereit für Rückrunde

Fussball «Auf neue Aufgabe vorbereiten»: Der neue Vaduz-Trainer Jürgen Seeberger ist bereit für die Rückrunde Herausforderung Abstiegskampf: Challenge-League-Vertreter FC Vaduz startet heute zur Rückrunde. Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet der FCV zu Hause gegen den FC Wil. Florian Finkel Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Der neue Vaduz-Trainer Jürgen Seeberger hat in der Vorbereitungszeit viel Positives gesehen. Bild: Anthony Anex

Heute Abend um 20.15 Uhr erfolgt für den FC Vaduz der Startschuss zur zweiten Saisonhälfte. Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet der FCV zu Hause gegen den FC Wil. Trainer Jürgen Seeberger zieht ein Fazit zur Vorbereitung und erklärt, wie er die Effizienz steigern will.

Jürgen Seeberger, die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu, am Freitag geht es in der Liga wieder los. Kitzelt es bei Ihnen schon in den Fingerspitzen?

Jürgen Seeberger: Ja, klar. Wir hatten jetzt drei Wochen, und die haben wir gut genutzt. Die Spieler sind heiss und ich natürlich auch, denn Pflichtspiele sind das, worum es uns geht. Darauf arbeiten wir hin, und wir freuen uns auf Wil.

Wie fällt Ihr Fazit nach dieser Vorbereitung aus? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen drei Wochen?

Ich bin gut aufgenommen worden, weil die Jungs es mir einfach gemacht haben. Die Abläufe haben gut gestimmt, auch um die Trainings herum. Mir gefällt es, wie man hier miteinander umgeht, und auch auf dem Platz ziehen alle voll mit. Von daher gibt es sehr viel Positives. Wir haben natürlich an unseren Abläufen gearbeitet, das wird immer wieder ein Thema sein, dass man die Abläufe besser reinbekommt, sowohl defensiv als auch offensiv in allen Spielphasen. Da arbeiten wir ständig dran, und das wird ein ständiger Prozess sein.

In den meisten Testspielen liessen Sie Ihre Mannschaft in einem 3-4-1-2-System auflaufen. Darf man davon ausgehen, dass dies auch für Freitag der Plan sein wird?

Entscheidend ist, dass am Freitag sich die elf Spieler gut positionieren. Da geht es mehr um Abläufe als um das System. Das System gibt die Grundordnung vor, aber es wird darum gehen, innerhalb von diesem System die Abläufe richtig hinzukriegen.

Sie verfügen bereits über Erfahrung im Abstiegskampf. Wie können Sie diese in die tägliche Arbeit einfliessen lassen?

Es gibt Referenzpunkte, aber jede Situation ist wieder neu, jede Mannschaft und jeder Verein ist neu. Es ist sicher der Fall, dass ich Erfahrungen gesammelt habe, und das fliesst sicher mit ein. Aber es geht darum, die Jungs bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten, und das fängt jetzt mit Wil an. Das erste Spiel ist sehr wichtig, da legen wir alles rein. Die Mannschaft hat auch ihre Erfahrungen gesammelt, und sie hat eine gute Zeit hinter sich. Jetzt müssen wir uns auf eine neue Aufgabe vorbereiten. Die Vergangenheit ist durch. Jetzt müssen wir die letzten Prozente für die Aufgabe, die vor uns liegt, freimachen.

Im Herbst war die Effizienz eines der Hauptprobleme. Es gab viele Abschlüsse, aber die Tore haben etwas gefehlt. Hätten Sie sich nicht einen neuen Stürmer gewünscht?

(lacht)

Ich bin nicht der Trainer, der herkommt und sagt: Ich brauche was Neues. Ich vertrauen den Jungs wirklich, sie haben es sich auch verdient, weil sie es sich erarbeitet haben, auch wenn wir in der Tabelle nur Neunter sind. Aber trotzdem ist Qualität da, und die gilt es zu zeigen. Darauf arbeite ich hin, dass der Fokus stimmt, und dann kommt auch die Effizienz.

Mit welchen Formen lässt sich die Effizienz nun aber wirklich steigern?

Das ist immer die Frage. Natürlich hat es mit innerer Ruhe zu tun, aber auch mit Entschlossenheit, einer guten Balance und der Frische. Die ganze Energie kann man nun für die Ligaspiele bündeln. Im Herbst war die Energie etwas gestreut mit Spielen unter der Woche und den Reisen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt geht es darum, die Fokussierung einzusetzen. Darauf zähle ich und dann kommt die Qualität zum Tragen.

Wie würden Sie sich als Trainer eigentlich beschreiben? Eher der Kumpeltyp? Oder bewahren Sie Distanz zu den Spielern?

Beides. Kommunikativ und zielstrebig und ansonsten schon auf Effizienz bedacht, aber schon in den Abläufen, in der Organisation und der Straffung von allem. Damit alles effizient gestaltet wird. Ansonsten denke ich, dass der Umgang ganz normal ist. Die Jungs wollen ja das Gleiche wie wir. Der Führungsstil vermischt sich ja und man ist nicht entweder so oder so. Man lernt sich auch zunehmend besser kennen.

In Vorbereitungsspielen steht die Leistung meist im Vordergrund. Ist für Freitag nun das Ergebnis wichtiger, oder wollen Sie zu Beginn der Rückrunde lieber eine gute Leistung sehen?

Die einzige Währung sind die Punkte. Das ist die Währung, die im Fussball zählt, und die ist nicht umtauschbar. Über das Ergebnis muss man nicht mehr diskutieren, das steht fest. Darum ist es wichtig, dass wir auf das Ergebnis spielen.

