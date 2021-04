Fusion Ende der «Ehe auf Probe»: Die bewährte Zusammenarbeit zwischen Spitex Grabs und Gams soll gefestigt werden Aus der einfachen Gesellschaft «Spitex-Grabs-Gams», welche auf der Basis eines Kooperationsvertrags funktioniert, soll ein gemeinsamer Verein werden. Das lassen die Verantwortlichen die Mitglieder wissen. Adi Lippuner 12.04.2021, 11.42 Uhr

Reinhard Oberholzer, Aktuar des Vereins Spitex Gams, und Claire-Lise Lippuner, Präsidentin Spitex Grabs (von links). Bilder: Adi Lippuner

Seit dem Jahr 2003 arbeiten die beiden Spitex Vereine in Grabs und Gams auf der Basis einer Kooperation zusammen. Auch wenn diese Zusammenarbeit gut funktioniere sind die Verantwortlichen überzeugt, dass ein Zusammenschluss der richtige Weg ist. Claire-Lise Lippuner, Präsidentin der Spitex Grabs und auch Vorsitzende der Kooperationsleitung, sagt:

«Wir wollen die seit Jahren gut funktionierende und gelebte Zusammenarbeit in die passende Rechtsform bringen.»

Diese besteht aus je zwei Mitgliedern der beiden Vereine Grabs und Gams. Zudem besteht mit beiden Standortgemeinden eine Leistungsvereinbarung.

Gams wird in Spitex Grabs integriert

Ende März wurde der erläuternde Bericht zum Zusammenschluss an die Mitglieder der beiden Vereine versandt, bis Ende April läuft die Beschlussfassung auf dem Korrespondenzweg. Bei Annahme des Fusionsvertrags durch die Mitglieder beider Vereine wird der Verein in Gams in die Spitex in Grabs integriert. «Es ist einfacher, wenn nicht ein neuer Verein gegründet, sondern der bestehende Verein in Grabs, wo sich auch die Geschäftsstelle befindet, die Spitex Gams übernimmt. Man bezeichnet dies rechtlich als Absorptionsfusion,» so die Erläuterung an die Mitglieder. Auch in Zukunft wird die Rechtsform eines Vereins gewählt, dies habe sich bisher bewährt und biete auch für die Zukunft eine hohe Flexibilität. Die insgesamt 782 Mitglieder beider Vereine, Stand per 31. Dezember 2020, würden automatisch Mitglieder im neuen Verein.

Zusatzaufwand, der nicht mehr sinnvoll ist

«Die bisherigen Vereine fungieren heute nur noch als Vermögensverwalter und haben keine Funktion mehr. Die drei Organisationen, zwei Vereine und eine einfache Gesellschaft, bedeuten einen, heute nicht mehr sinnvollen Zusatzaufwand, sowohl finanziell als auch personell», erfahren die Mitglieder beider Vereine im erläuternden Bericht zur geplanten Fusion.

Die Geschäftsstelle der Spitex Grabs-Gams an der Staatsstrasse im Grabs.

Weil die Gemeinnützigkeit der Spitex und der haushälterische Umgang mit Mitteln im Vordergrund stehe «und die Vermögen der beiden Vereine zweck-, aber nichts ortsgebunden sind, ist eine Fusion der beiden Vereine und damit die Auflösung der einfachen Gesellschaft vernünftig», wird im Schreiben festgehalten. Für die Kunden der Spitex ändere sich weder personell, noch bezüglich Tarife und auch bei Unterlagen nichts, so Claire-Lise Lippuner.

Anpassung der Mitgliederbeiträge

Weil die beiden Vereine in Grabs und Gams bisher unterschiedliche Beiträge erhoben (Gams 30 Franken für Einzelpersonen, 50 Franken für Familien, Grabs dagegen 50 Franken sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien) wird vorgeschlagen, neu ein einheitlicher Tarif von 40 Franken pro Haushalt für das Jahr 2021 festzulegen. Beim Zustandekommen der Fusion werde jährlich wiederkehrend an der Mitgliederversammlung die Höhe des Beitrags bestimmt.

Gemäss der neuen Statuten soll der Vorstand aus fünf oder mehr Mitgliedern, einschliesslich der Delegierten der beiden Gemeinden, bestehen. Claire-Lise Lippuner, die amtierende Kooperationspräsidentin und zur Wahl stehende Präsidentin des neuen Vereins, sagt:

«Uns ist es wichtig, dass die verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen, sowie die Einwohner beider Gemeinden möglichst ausgewogen vertreten sein werden,»

Intensive Vorarbeit

Seit 2013, also zehn Jahre nach der Gründung der einfachen Gesellschaft mit der die Kooperation der beiden Vereine geregelt wurde, war ein Zusammenschluss immer wieder Thema. «Wir haben das intern mehrfach besprochen. Nach einer Strategiesitzung, an der die Vorstände beider Vereine und die Gemeindevertreter dabei waren, wurde das Ganze konkretisiert,» so Claire-Lise Lippuner. Sie sei, als Präsidentin der Kooperation und unter Beizug eines Rechtsanwalts beauftragt worden, den Zusammenschluss «auf Schiene zu bringen».

Mit der Erarbeitung der Statuten, des Fusionsvertrages und dem Versand des erläuternden Berichts erhielten die Mitglieder beider Vereine nun die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 30 Tagen, um zum Vorhaben einen Entscheid zu fällen. Für die Genehmigung wird eine Zustimmung von Dreiviertel aller an der Beschlussfassung beider Vereine beteiligten Mitglieder benötigt. Die Mitarbeitenden seien rechtzeitig über das Vorhaben informiert worden, ihre Arbeitsverträge würden ohne inhaltliche Änderungen automatisch auf den fusionierten Verein übergehen, wird betont.

Zahl der Vollzeitstellen hat sich innert zehn Jahren verdoppelt

Apropos Mitarbeitende: Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Personalbestand von 21 Personen, die sich 7,5 Vollzeitstellen teilen, auf 35 Personen, entsprechend 15 Vollzeitpensen, verdoppelt. Das gleiche gilt für die Lohnsumme, diese stieg von 550000 Franken auf 1,118 Millionen Franken und der Betriebsaufwand verdoppelte sich von 130000 Franken auf 284000 Franken.