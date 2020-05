Daniela Graf-Willi, eine tierliebende, politisch und sozial engagierte Wartauerin Die Azmooserin Daniela Graf-Willi engagierte sich vielfältig in der Gemeinde Wartau. Von 2004 bis 2016 war sie Gemeinderätin. Ihre Tierliebe brachte ihr einen Moderationsjob bei TV Rheintal ein. Hanspeter Thurnherr 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Als Moderatorin vermittelt sie in einer Sendung von TV Rheintal Tiere. Bild: TV Rheintal

Aufgewachsen in Rüschlikon als Tochter einer Wartauerin und eines Melsers wird klar, warum in ihrem Wartauer Dialekt kaum zürcherische Einflüsse hörbar sind. Geprägt hat sie besonders der Vater. «Er war Polizist und vermittelte mir die Schattenseiten des Lebens. Insbesondere die damalige Drogenszene am Platzspitz in der Stadt Zürich.» Viele ihrer Rüschlikoner Schulkameradinnen und -kameraden glitten in die Drogenszene ab. Etliche starben früh an der Sucht.

Das Mädchen war gemäss ihren Eltern ein lebhaftes Kind, hatte klare Ziele. So übernahm sie als Pferdebegeisterte Verantwortung für diese Tiere. Daniela Willi absolvierte die KV-Lehre und arbeitete vorerst als KV-Angestellte. Weil ihre Eltern eine Ferienwohnung im Wartau hatten, verbrachte sie hier und bei den Grosseltern oft ihre Ferien:

«Es war mir schon damals klar, dass ich auch hier in der Region wohnen wollte.»

Zufall oder nicht – in den Reitferien mit Reiterkolleginnen in Schaffhausen lernte sie den Hallauer Werner Graf kennen. Der gelernte Hafner und Plattenleger absolvierte in dieser Zeit auch die Meisterprüfung. Daniela Willi zog zu ihm in das Klettgau/Hallau.

Gemeinsame Leidenschaft

«Obwohl er aktiv keinen Reitsport betrieb, teilte er meine Leidenschaft für Pferde. Doch das Heimweh nach dem schönen Wartau blieb und beruflich war es für ihn eine gute Zeit, sich als Meister und guter Berufsmann auch selbstständig zu machen – und für mich auch die Chance wieder in mein geliebtes Wartau zu gelangen.» 1983 heirateten die Beiden und gründeten im Jahr darauf ihre eigene Firma. Schmunzelnd sagt sie:

«Ich habe vom ersten Tag an im Geschäft voll mitgearbeitet – als ‹Gango›.»

Rasch erarbeitete sich die Firma einen guten Namen. 1986 kam Sohn Marc, 1988 Sohn Remo auf die Welt. Daniela Graf blieb nun zu Hause als Mutter und Hausfrau. Gleichzeitig erledigte sie die Büroarbeiten und Finanzen für das Geschäft – auch jetzt, da Sohn Marc das Geschäft weiterführt.

Als die Buben grösser wurden, wurde sie immer häufiger zur Mitarbeit in Vorständen von Vereinen angefragt – und sagte schliesslich beim Gewerbeverein Wartau und bei der FDP zu, wo sie später Präsidentin der FDP-Frauen im Bezirk Werdenberg wurde. Entscheidend für sie war immer: Ist die Aufgabe auch verträglich für Familie und Geschäft?

Einstieg in die Politik

2004 schaffte sie die Wahl als Wartauer Gemeinderätin und erzielte bei den folgenden zwei Wiederwahlen das beste Ergebnis. Als Delegierte engagierte sie sich unter anderem als Verwaltungsrätin im Pflegeheim Werdenberg auch für den Aufbau des Hospiz, was ihr enorm am Herzen lag, ebenso aber auch bei den Kindertagesstätten Kitawas und als Präsidentin im Museum Postlis Stadel.

Die Interessen von Daniela Graf-Willi sind vielfältig, entsprechend gibt es immer etwas zu tun. Bild: Hanspeter Thurnherr

Vieles war für sie als Gemeinderätin eine Herzensangelegenheit. Angefangen bei der Betreutes Wohnen im Bongert AG. «Gemeinde und Ortsgemeinde merkten, dass das Wohnen für viele ältere Leute in eigenen Liegenschaften auf die Länge nicht mehr geht. Wir wollten nahe beim Betagtenheim für Betroffene preislich tragbare Wohnungen erstellen und die Spitex integrieren.» Dazu wurden Bürgeraktien lanciert, wodurch gut drei Millionen Franken zusammenkamen. «Wir erlebten eine grosse, eindrückliche Solidarität.» Der 2012 eingeweihte Bau hatte Vorbildcharakter für die ganze Region.

Dorfmarkt und Heidispielplatz

Daniela Graf initiierte auch den Dorfmarkt Wartau. «Es war ein Bedürfnis, die Produkte des Dorfes zu zeigen, den Einkauf im Ort zu ermöglichen, den leeren Platz beim Betagtenheim als Treffpunkt zu beleben und das Heim zu integrieren», beschreibt sie die Ziele. Am Anfang fand der Markt jeweils einmal im Monat statt. Heute im Frühjahr und im Herbst. Mit Freude spricht sie auch vom Heidispielplatz beim Hotel Alvier in Oberschan. Auf ihre Initiative und dem damaligen Förster Jakob Gabathuler entstand er mit Beiträgen von Orts- und politischer Gemeinde. Spielgeräte, Skulpturen und eine richtige Alpöhihütte, in Fronarbeit von Freiwilligen gebaut, sind dem Heidi gewidmet. Eröffnet wurde der Spielplatz 2013 mit «Heidifestspielen».

Völlig überraschend wurde Daniela Graf-Willi 2016 als Gemeinderätin abgewählt.

«Das hat schon weh getan. Denn ich hätte gerne den Einstieg in die Einheitsgemeinde begleitet.»

Eine schlüssige Erklärung für die paar fehlenden Stimmen hat sie auch heute nicht. Doch Daniela Graf-Willi wusste auch, dass in der Politik mit diesen Szenarien gerechnet werden muss: «Ich denke gerne zurück und habe immer mein Bestes gegeben.» Seit 2012 ist sie Kreisrichterin im Nebenamt.

Quartierschulen im Kanton vorgestellt

2015 stiegen die Flüchtlingszahlen stark an. Die Flüchtlinge mussten auf das Leben bei uns vorbereitet werden, als sie den einzelnen Gemeinden zugeteilt wurden. Sie sollten unter anderem spielerisch die Sprache lernen und erfahren, wie man bei uns lebt und sich verhält. Daniela Graf-Willi übernahm die Aufgabe im Jahr 2017, in allen 77 Gemeinden des Kantons die sogenannten Quartierschulen vorzustellen, aufzubauen, Freiwillige zu rekrutieren und auszubilden. Das Projekt konnte im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden.

Die Wartauerin Daniela Graf-Willi mit Angel (links) und Taira, zwei ihrer vierbeinigen Lieblinge. Bild: Hanspeter Thurnherr

Ihre Liebe zu den Tieren brachte ihr den Job als ehrenamtliche Moderatorin beim lokalen Fernsehsender TV Rheintal ein. «Ich habe manchmal ein Tier aufgenommen und konnte dank enger Zusammenarbeit mit dem Tierschutz und meinem Bekanntenkreis das eine oder andere Tier wieder abgeben. Doch da die Tierheime immer voll sind, entwickelte sich die Idee, eine Sendung zu machen, bei der jeweils ein Tierthema behandelt, aber auch Tiere vermittelt werden. Mit TV-Rheintal-Besitzer Mario Robbi und Gewerbesponsoren können diese Sendungen realisiert werden.