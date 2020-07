Die Hilti Gruppe aus Schaan bündelt das Know-how und entwickelt Skelettsysteme für bessere Gesundheit und mehr Produktivität

Die Hilti Gruppe mit Sitz in Schaan ist beteiligt an der Entwicklung eines Skelettsystems für Arbeitende in der Bauindustrie. Es soll beispielsweise bei seriellen Schraubarbeiten, die über der Schulter oder über dem Kopf ausgeführt werden müssen, entlasten.

23.07.2020, 15.49 Uhr