SBB-Sparbillette beliebt wie noch nie: Rekorde für November erwartet

Zugfahren macht doppelt so viel Spass, wenn man nur halb so viel für die Billette bezahlt. Via Smartphone können auf der SBB-App jederzeit die günstigsten Tarife gesucht und die gewünschten Reisen gleich gebucht und sogar bezahlt werden. Später im Zug scannt die Zugführerin den Barcode und alles ist gut. Was aber, wenn man bei den letztgenannten Begriffen nur Bahnhof versteht, weil man sich in der digitalen Welt (noch) nicht Zuhause fühlt? Sind Sparbillette nur etwas für Junge und Junggebliebene? Können die älteren Semester überhaupt noch mithalten, wenn sich Angebote und Preise für Sparbillette laufend ändern und man nur noch im Internet und in den Apps die günstigsten Angebote findet? Offenbar schon: SBB-Mediensprecher Martin Meier erklärt: «Unsere Markttests zeigen, dass die über 60-Jährigen bereits sehr viele Tickets online kaufen, und sie kaufen auch überdurchschnittlich viele Sparbillette.» Er sieht aber ein, dass nicht alle Senioren mit der Technik und der digitalen Welt schritthalten können – oder wollen: «Wir beraten gerne an unseren Schaltern, zudem bieten wir auch spezielle Kurse für Seniorinnen und Senioren an, wie man über SBB Mobile ganz einfach Billette kaufen kann.»