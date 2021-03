Anlässlich einer Innenrenovation sind Mitarbeitende der Kantonsarchäologie St.Gallen derzeit in der Kirche Sax am Werk. Weil in vergangenen Jahrhunderten aus finanziellen Gründen grosse Totalsanierungen ausblieben, blieb in der Kirche Sax vieles bis heute erhalten.

Corinne Hanselmann 09.03.2021, 11.51 Uhr