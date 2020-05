René Müller übernimmt die Führung der Buchser Digicube AG

René Müller übernimmt am 1. Juni die Führung der Digitalagentur Digicube AG in Buchs. Das teilt das Unternehmen mit, das Leistungen im Bereich Marketing und Softwareentwicklung bietet und 36 Personen in Buchs und in Skopje (Nordmazedonien) beschäftigt.

30.05.2020, 05.00 Uhr