Streit um 3G-Zertifikat: Malbuner Hotelgast schlug zu

Fürstentum Liechtenstein «Ich bin immer noch schockiert»: Direktor eines Malbuner Hotels erleidet Rippenbruch wegen 3G-Zertifikats Im Liechtensteiner Bergort gibt ein gewalttätiger Zwischenfall zu reden. Ein Gast aus der Westschweiz konnte kein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Als er vom Hotelpersonal auf dessen Notwendigkeit hingewiesen wurde, reagierte der Mann äusserst aggressiv. Valeska Blank Jetzt kommentieren 28.09.2021, 16.33 Uhr

Ein Gast eines Hotels ärgerte sich über die Zertifikatspflicht und griff den Hoteldirektor tätlich an. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Am vergangenen Freitagabend war es in einem Malbuner Hotelbetrieb zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen: Ein wegen der 3G-Regel frustrierter Gast aus der Westschweiz hatte den Hoteldirektor verprügelt und ihn so schwer verletzt, dass er am Samstag ins Spital musste. «Ich bin immer noch schockiert», sagte der Manager auf Anfrage des «Vaterlands».

«Der Gast beleidigte mich mehrfach»

Nachdem der Gast beim Einchecken kein gültiges Covid-Zertifikat bei sich trug, wies ihn das Personal an der Rezeption auf dessen Notwendigkeit hin. Weil der Gast aggressiv reagierte, griff der Hoteldirektor ein. Daraufhin wurde der sichtlich verärgerte Gast handgreiflich: Er umrundete den Tresen beim Check-in und schlug auf den Hotelchef ein. Er erlitt eine Prellung des Halswirbels, eine Rippe wurde durch die Schläge gebrochen. Der Hoteldirektor erzählt:

«Der Gast beleidigte mich zudem mehrfach, nachdem ich ihn aufgefordert hatte, unser Haus zu verlassen.»

Am Montagabend klang der Hoteldirektor, und damit drei Tage nach dem Vorfall, am Telefon immer noch erschüttert. Aus Rücksicht auf die anderen Gastronomiebetriebe im Berggebiet und mit Blick auf Malbun als Familiendestination möchte er den Namen seines Hotels nicht in der Zeitung lesen.

Erste Befragungen am Dienstag

Der Angreifer und seine Begleiterin flüchteten nach dem tätlichen Angriff. Die Landespolizei bestätigt, dass es in Malbun in einem Hotelbetrieb zu einem Fall von Körperverletzung gekommen ist. Die Ermittlungen laufen, gestern fanden die ersten Befragungen im Zusammenhang mit dem Vorfall statt. Dem verletzten Hoteldirektor liegt es am Herzen, dass der Angriff kein schlechtes Licht auf die Feriendestination Malbun wirft. «Solche Menschen sind nicht unser Publikum», betonte er.

«Wir stehen hier in Malbun für Gastfreundschaft und für schöne Ferien für die ganze Familie.»

In Malbun ist seit kurzem in der Nähe der Parkgarage eine Covid-Teststation in Betrieb. Doch auch der Hinweis auf die Möglichkeit zum Testen beruhigte den aggressiven Westschweizer am Freitagabend nicht. «Wir tun hier in Malbun wirklich alles, um den Gästen bei 3G so gut wie möglich entgegenzukommen», sagte der Direktor des Malbuner Hotels. Doch die Lage sei seit der Einführung der 3G-Regel delikat. Dass die Gäste ein Covid-Zertifikat vorweisen müssen, sei für alle Beteiligten Neuland und führe teils zu Verunsicherungen bei den Gästen.

