Für Michael Eggenberger ist Fotografieren eine Leidenschaft – Trotz Wegzugs ist er im Herzen ein Werdenberger geblieben Michael Eggenberger wohnt in Turbenthal, doch er bleibt mit seiner Heimat verbunden. Hört er Grabser Dialekt, erhält er Hühnerhaut. Hansruedi Rohrer 10.07.2020, 05.11 Uhr

In Kursen und Lehrgängen hat Michael Eggenberger sich vertiefte Kenntnisse im Fotografieren erworben. Bilder: Hansruedi Rohrer

Der in Grabs geborene, und heute mit seiner Familie im zürcherischen Turbenthal wohnhafte 41-jährige Michael Eggenberger besuchte die Schulen in Sevelen.

Grosses Interesse an Tieren

Dort folgten auch die Schnuppertage für mögliche Berufe, die ihn damals interessierten: Schreiner, Bäcker, Maler. Er liebäugelte aber auch mit Tierberufen, Zoowärter zum Beispiel. Schliesslich kam der junge Mann bei der Malerei Graf in Buchs in die Berufslehre.

Doch sein Interesse an Tieren war immer noch da; als Kind schwärmte er von einem eigenen Hund – und bekam ihn auch. Bis dieser eines Tages den Nachbarsbub packte. Dann war vorerst Schluss mit Hund.

Das Thema liess den Burschen jedoch nie ganz los. Etwas später trat der junge Mann mit eigenem Schäferhund dem Kynologischen Verein Werdenberg bei. Die Freude im Umgang mit diesen Vierbeinern führte dazu, dass Michael Eggenberger die Hundeführer-RS absolvierte.

Zwei Jahre in einer Show-Tanzgruppe

Auch konnte er dank entsprechender Kurse die internationale Schutzhundeprüfung absolvieren und sogar mit dem zu jener Zeit jüngsten Hund an der Schweizer Meisterschaft starten. Es folgten Unteroffiziersschule, Einsätze in Sarajewo und am WEF.

Nebst dem Hundesport besuchte der Mann mehrere Tanzkurse und fand recht eigentlich Gefallen am Tanzen. In der Folge hatte er Gelegenheit – nach weiteren entsprechenden Ausbildungen – zwei Jahre lang in einer Show-Tanzgruppe aufzutreten.

Michael Eggenberger übte nach der Lehre den Malerberuf weiter aus. 2003 zog es ihn nach Chur. «Ich wollte mal einen anderen Betrieb kennen lernen und dort arbeiten», sagt er.

Eigentlich noch keine Ahnung, was fotografieren ist

Und fotografiert habe er schon seit einiger Zeit immer wieder mal, zuerst natürlich analog.

«Das waren meist Erinnerungsfotos, Bilder der Familie, die ich in Alben klebte. Doch eigentlich hatte ich keine Ahnung, was fotografieren ist. Ich drückte einfach ab.»

An der Hochzeit seiner Schwester durfte er dann aber mit der Fotokamera des Bruders das Fest dokumentieren.

Ein Fotoauftrag führte ihn kürzlich nach Grabs.

Im Jahre 2012 kaufte er sich eine Spiegelreflex, vertiefte sich in die Technik und besuchte einen entsprechenden Fotolehrgang in der Migros-Klubschule.

In zwei Kursen das Fotografieren professionalisiert

Nach einem zweiten absolvierten Kurs interessierte sich Michael Eggenberger für Natur-, Tier- und Landschaftsfotografie, und er war auch fasziniert von Makroaufnahmen.

Eines Tages habe er die Anfrage einer Militärhundeführer-Kollegin erhalten, um an ihrer Hochzeit zu fotografieren. Langsam aber sicher bekam Michael Eggenberger Spass an der Sache.

Fotos sind manchmal auch «ausgeflippt»

Und nach einem Kurs für Hochzeitsfotografie bei einem Profi sowie autodidaktischem Lernen fand er seinen Stil. Nach zehn Jahren Arbeit als Maler in Chur wechselte er die Stelle und erhielt einen Job in Oberbüren.

Ausserdem lernte er seine Frau im Toggenburg kennen. Es folgten die Heirat, die Gründung einer Familie und die Anstellung in einem Malergeschäft in Turbenthal. Dort, im Weiler Neubrunn, wohnen die Eggenbergers mit ihren Kindern nun.

«Immer mehr Freude erhielt ich ebenso an Schwarz-Weiss-Fotos. Vor allem an kräftigen, etwas körnigen Bildern im alten Stil.»

So sind seine Hochzeitsfotos nicht immer ganz konventionell, sondern auch mal etwas «ausgeflippt», andersartig. Das gefällt. In der Folge erhielt der Fotograf nach und nach Aufträge, von den Vereinen, der Feuerwehr und von verschiedenen Leuten.

Heute erhält Michael Eggenberger verschiedene Foto-Aufträge.

Auch konnte er Bilder im Ortsmuseum Turbenthal ausstellen. Mit grossem Erfolg. Auch Leute aus dem Werdenberg seien da gekommen. Nach dieser Ausstellung habe er sehr viele weitere Aufträge erhalten, sagt Michael Eggenberger.

Immer noch Bezug zum Werdenberg

Michael Eggenbergers Schwester samt Familie sowie auch sein Vater wohnen noch in Sevelen. «Auch mein Trauzeuge wohnt in Grabs, und die Patin eines meiner Kinder ist in Buchs wohnhaft.»

Einen weiteren Bezug zur alten Heimat findet der Heimweh-Werdenberger im ehemaligen Freundes- und Bekanntenkreis. Immer mal wieder gibt es sogar einen Fotoauftrag hier. Wie am vergangenen Samstag in der Molkerei Grabs.

Zürcher verstehen urchige Grabser Sprache nicht

Auch Hochzeiten hätte er ab und zu auf Schloss Werdenberg im Bild festgehalten, erzählt der Grabser Bürger, der ansonsten zu 100 Prozent als Maler angestellt ist. «Fotografieren ist so nebenbei; meistens stehe ich um fünf Uhr morgens auf, denn mit Fotografieren allein ist es ja noch nicht getan.» Und ehrlich gibt er zu:

«Wenn ich wieder mal den astreinen Grabser Dialekt höre, bekomme ich fast Hühnerhaut. Vor lauter Freude natürlich. Die echte, urchige Grabser Sprache verstehen die Zürcher nicht.»

Sein Herz sei immer hier im Werdenberg, verspricht der auswärtige Einheimische.