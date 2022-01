Trotz Pandemie: Werdenberger Fasnächtler geben nicht auf

Fünfte Jahreszeit Zwei Partys und ein Monsterkonzert: Werdenberger Fasnächtler geben trotz Coronapandemie nicht auf Viele Fasnachtsanlässe fallen auch dieses Jahr wieder den Coronamassnahmen zum Opfer. Doch in der Region Werdenberg wird an einigen Events festgehalten. Alexandra Gächter 26.01.2022, 05.00 Uhr

Zwei Fasnachtspartys und ein Monsterkonzert könnten die Werdenberger Fasnacht retten. Bild: Archiv Mario Viecelli

In und rund um die Region Werdenberg werden laufend Fasnachtsaktivitäten gestrichen. Die Wartauer Fasnacht, welche im Jahr 2020 als erste abgesagt werden musste, ist dieses Jahr eine der letzten, die aufgibt. «Ja, Stand heute, findet bei uns eine angepasste Fasnacht statt», sagt Moritz Nänni, Präsident der Wartauer Fasnacht (Wa-Fa) am Dienstag gegenüber dem W&O.

Fasnachtsparty statt Maskenball und Umzug

Während die Kinderfasnacht und der Umzug schon länger abgesagt wurden, standen verschiedene Aktivitäten wie der Maskenball noch auf der Kippe. Am Montag hat die Wa-Fa entschieden: «Wir planen am Freitag und Samstag, 4./5.März eine Fasnachtsparty auf dem Bahnhofareal Trübbach.» Voraussichtlich wird 2G+ gelten, ohne Sitz- und Maskenpflicht. Geplant sind zwei Barzelte und ein Barwagen sowie jeweils zwei Guggen, welche an beiden Abenden auftreten.

Das Motto der Fasnachtsparty lautet «New on/Neon», also ein leuchtender Neubeginn. «Wir sind alle sehr motiviert, obwohl wir nicht wissen, wie viele Besucherinnen und Besucher erscheinen werden. Für die Vereine ist es aber wichtig, dass wir gewisse Aktivitäten am Leben erhalten können», sagt Nänni. Die Wa-Fa versucht, in Zusammenarbeit mit den einheimischen Vereinen eine der Situation angepasste Fasnacht mit einem gesunden Aufwand durchzuführen. Trotz allen Unsicherheiten und Massnahmen bleibt Moritz Nänni optimistisch.

Monsterkonzert auf einem Aussenplatz möglich

Ebenfalls noch nicht vom Tisch ist die Gamser Fasnacht. Zwar sind auch hier Umzug und Kinderfasnacht bereits abgesagt. Es ist aber möglich, dass am Samstag, 12. Februar, ein Monsterkonzert auf einem Aussenplatz in Gams stattfindet. «Wo genau und unter welchen Umständen werden wir in den nächsten Tagen abklären», sagt Kevin Fahrer, Präsident der Guggenmusik Gämselibögg.

Nebst der Fasnachtseröffnung im November wäre dies die einzige Gamser Fasnachtsaktivität – denn am Dienstag mussten die «Gämselibögg» auch den Maskenball vom Freitag, 11. Februar, sowie den Guggenball vom Samstag, 12. Februar, in der Mehrzweckhalle Widem absagen. «Es hätten sich nur 50 Personen in der Mehrzweckhalle aufhalten dürfen. So viele Personen sind wir in einem pandemie-freien Jahr nur schon, wenn wir alle Helfenden zusammenzählen», sagt Fahrer. Die Absage habe zwar weh getan, sei aber aufgrund dieser Regelung unumstritten gewesen.