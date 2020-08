Fünf Kandidierende für drei Sitze im Gemeinderat – echte Wahl mit Auswahl in der Gemeinde Sennwald – die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor Der seit Juni amtierende Gemeindepräsident Bertrand Hug, die bisherige Gemeinderätin Susi Domenig und Schulratspräsidentin Laila Roduner-Wohlwend treten in Sennwald bei den Gemeindewahlen am 27.September erneut an. Insgesamt kandidieren fünf Personen für einen der drei Gemeinderatssitze. Thomas Schwizer 31.08.2020, 14.27 Uhr

Das Interesse am Einzug als Gemeinderatsmitglied in das Rathaus der Gemeinde Sennwald in Frümsen ist gross. Bild: Corinne Hanselmann

Neben der Bisherigen Susi Domenig treten für den Gemeinderat Sennwald vier neu Kandidierende an.

Als Gemeindepräsident stellt sich der seit Juni amtierende Bertrand Hug der Wiederwahl, als Schulpräsidentin die Bisherige Laila Roduner-Wohlwend.

Heute stellen sich im W&O alle für diese Ämter Kandidierenden für den ersten Wahlgang vor.

Bertrand Hug im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1971

Zivilstand/Familie: Verheiratet, fünf Kinder

Ausbildung/Beruf: Gemeindepräsident, Rechtsfachmann HF, Personalfachmann eidg. FA

Engagement politisch/sozial: Beistand (KESB Werdenberg); Schulrat Gemeinde Sennwald; Vermittleramt Werdenberg; Stiftungsrat Heim Oberfeld Marbach; Pflegekinderbetreuung; Vorstandstätigkeit/Präsidium diverse Verbände; Präsidium diverse Kommissionen

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Bertrand Hug. Bild: PD

Ich habe das Amt am 1. Juli 2020 angetreten und bin nun dabei, mich sorgfältig in die Themen einzuarbeiten. Zusammen mit den Kommissionen, dem Gemeinderat und den Mitarbeitenden der Verwaltung will ich das weitere Vorgehen je Themenbereich definieren. Gleichzeitig muss aber das bereits Laufende vorangetrieben werden. Diese erst begonnene Arbeit will ich weiterführen und schliesslich zusammen mit dem neuen Gemeinderat und den Einwohnerinnen und Einwohnern die Zukunft der Gemeinde Sennwald gestalten.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Entwicklung kann auf verschiedene Weise verstanden werden. Die Gemeinde Sennwald verfügt grundsätzlich über ein enorm breites Potenzial. In diesem Zusammenhang bin ich im Gespräch mit verschiedenen Interessengruppen, sowie auch mit Einzelpersonen. Eine positive Entwicklung muss aber nicht immer «mehr, schneller, grösser» bedeuten, sie kann/sollte auch qualitativ beurteilt werden. Es gilt seriös abzuwägen, was einerseits aktuell sinnvoll und notwendig sowie andererseits für die künftigen Generationen am nachhaltigsten ist.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Es stehen Themen wie z. B. die Richt- und Zonenplanung an, die von aussen vorgegeben werden. Hier ist es mir besonders wichtig, die Interessen unserer Gemeinde nach aussen zu tragen und zu vertreten. In den nächsten Jahren werden wir auch zu Themen wie z. B. «Verkehr» oder «Leben im Alter» Lösungen finden müssen. Ich erachte es zudem als meine Aufgabe, für eine möglichst hohe Gleichbehandlung der Einwohnerinnen und Einwohner einzustehen. Entscheide sollen auch unter Anwendung von gesundem Menschenverstand gefällt werden.

Susi Domenig im Porträt CVP

Jahrgang: 1965

Zivilstand/Familie: geschieden, zwei erwachsene Kinder Beruf: Juristin

Engagement politisch/sozial: Gemeinderätin seit 2005; Vermittler-Stv. Vermittleramt Werdenberg von 2015 bis 2020

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Susi Domenig. Bild: PD

Die Pensionierung des bisherigen Gemeindepräsidenten sowie der gleichzeitige Rücktritt von zwei weiteren Gemeinderäten und der damit einhergehende Abgang von bisherigem Know-how und Erfahrung. Zusätzlich sind die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und das Vertrauen der Sennwalderinnen und Sennwalder der politischen Arbeit des Gemeinderates gegenüber auch ein Grund für mich, weiter für die Sennwalderinnen und Sennwalder engagiert bleiben zu wollen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das Potenzial der idealen Dreiländereckposition und der vielen angesiedelten Firmen gilt es zu nutzen, erhalten und fördern. Neben guten Arbeitsplätzen müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden, dass man im Standortvergleich mit anderen Gemeinden nicht nachhinkt. Familien und gute Steuerzahler müssen zeitgemässe und interessante Infrastruktur und Angebote vorfinden. Im ÖV-Bereich gibt es noch Entwicklungsbedarf wie auch Entwicklungspotenzial (Verkehrsproblematik Haag, Bahnhof Salez als Anbindungspunkt).

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Eine gute Schule, zeitgemässe Formen der Kinderbetreuung sowie auf die Bevölkerung von Sennwald zugeschnittene Formen des Wohnens im Alter sind sicher Anliegen, die mir besonders wichtig sind. Ein positiver Wert für den Rat ist sicher auch, dass ich die Abläufe und das Netzwerk kenne und für Kontinuität und Stabilität stehe.

Dusan Jaksic im Porträt CVP

Jahrgang: 2000

Zivilstand: ledig

Ausbildung/Beruf: Student Internationale Beziehungen (HSG)

Engagement politisch: Vorstand JCVP Kanton St. Gallen, Ressort «Politik Kantonal» und Verantwortlicher Region Werdenberg; Wahlstab Regierungsratswahlen 2020 (CVP); Kantonsratskandidat 2020 (CVP)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Dusan Jaksic. Bild: PD

Da ich in der Gemeinde Sennwald aufgewachsen bin und beispielsweise viele Jahre beim FC Haag gespielt habe, kenne ich die Gemeinde Sennwald ausgezeichnet. Zudem besitze ich aufgrund meines Studiums und meiner Engagements sowohl politisches als auch ökonomisches Wissen. Aus diesen Gründen möchte ich mich im Gemeinderat engagieren, indem ich mich für ein lebenswertes Umfeld und attraktive Rahmenbedingungen einsetze. Als junger, kompromissfähiger Mensch möchte ich der Bürgerschaft eine echte Alternative bieten.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

In einer Fünf-Dörfer-Gemeinde ist eine transparente und überzeugende Kommunikation essentiell. Meiner Ansicht nach wären regelmässige Anlässe, an denen ein interaktiver Austausch zwischen Gemeinderat und Bürgern stattfindet, wünschenswert. Zusätzlich wäre es vorteilhaft, falls alle Dörfer im Gemeinderat vertreten wären. Überdies bestehen vereinzelt Infrastrukturprobleme, wie zum Beispiel die Staubildung während Stosszeiten in Haag. Weitere Aspekte werden in Zukunft das Wohnen im Alter oder Angebote für (junge) Familien sein.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich bin überzeugt, dass attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen und Familien wesentlich sind für eine funktionierende Gemeinde. Unter anderem wären dies eine bedarfsorientierte Infrastruktur wie auch attraktive Steuern und somit ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen. Ausserdem setze ich mich für eine breite Vereinslandschaft ein, da Vereine zu einem intakten sozialen Miteinander innerhalb der Gemeinde beitragen.

Otto Rohner im Porträt Parteilos

Jahrgang 1958

Zivilstand: Verheiratet, drei erwachsene Töchter

Ausbildung/Beruf: Landwirt/ selbstständiger Winzer EFZ mit Fachausweis

Engagement politisch/sozial: Gründungsmitglied SVP Sennwald, kantonaler Parteisekretär, Kantonsrat, Gründungsmitglied Trübliweg Sax-Frümsen, IG Mehrzweckhalle Sennwald

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Otto Rohner. Bild: PD

Das Interesse an einem Exekutivamt auf Gemeindeebene. Ich wohne und arbeite seit 25 Jahren in Sax und möchte der Gemeinde Sennwald, die meine Heimat geworden ist, als Gemeinderat zur Verfügung stehen. Die Landwirtschaft, das Gewerbe und der soziale Bereich sind mir wichtig. Es sollen weitere Arbeitsplätze durch günstige Rahmenbedingungen angesiedelt werden. Eine breit aufgestellte Firmenlandschaft (Firmendiversität) muss gefördert und dabei die Natur- und Umweltverträglichkeit hoch gewichtet werden.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Der Bau einer Mehrzweckhalle mit Infrastruktur, das «Wohnen im Alter», die Förderung von Alternativenergien, der Erhalt der medizinischen Grundversorgung und der Ausbau des ÖV sind mir wichtig. Die bestehende Turnhalle in Salez deckt bereits heute die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen nicht mehr ab, sodass Sportangebote gestrichen oder in andere Gemeinden verlegt werden müssen. Eine umsichtige Planung erfordert jetzt eine Neukonzeption mindestens in Form einer Doppelturnhalle.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Im Bereich «altersgerechtes Wohnen» besteht der Wunsch nach Angeboten, damit unsere Pensionäre weiterhin in der Gemeinde Sennwald bleiben können. Es braucht im Gemeinderat einen Vertreter für die Landwirtschaft und das Gewerbe, der selbst Unternehmer ist. Ich habe bewiesen, dass ich die Dinge nicht nur fordere, sondern tatkräftig anpacke, umsetze und zielstrebig begleite. Ich bin in der Öffentlichkeit gut vernetzt, gradlinig und transparent und bin offen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.

Marco Stucki im Porträt Parteilos

Zivilstand/Familie: in einer Partnerschaft, eine Tochter (zwei Jahre)

Ausbildung/Beruf: BSc BWL (Vertiefung International Financial Services) / Verantwortlicher Betriebsprozesse bei Solfin Financial Service Solutions AG in Vaduz

Engagement politisch/sozial: Verwaltung Genossenschaft Krempel (seit 2009), Verwaltungsrat Schlössli Sax AG (seit 2018)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Marco Stucki. Bild: PD

Ich wohne nun seit knapp sieben Jahren in Sax und möchte mich mehr in der Gemeinde einbringen. Durch meinen Hintergrund im Finanzbereich und mein Interesse an verschiedensten Themen innerhalb der Gemeinde sehe ich mich als passenden Kandidaten für das Gemeinderatsamt. Ich bin jung, habe innovative Ideen und bringe mich gerne ein.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das Label Energiestadt, aber auch die Förderung der Mobilität müssen weiterverfolgt und ausgebaut werden, um beispielsweise überall ein durchgängiges Radwegnetz oder Trottoir zu schaffen. Zudem sollte die Thematik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs angegangen werden. Ausbaufähig ist ebenfalls die Attraktivität für Familien. Beispielsweise Betreuungsmöglichkeiten für Kinder arbeitstätiger Eltern oder Erlebnisspielplätze. Auch in Bezug auf das altersgerechte Wohnen hat die Gemeinde meiner Meinung nach Entwicklungspotenzial.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Durch meinen Hintergrund im Finanzbereich ist mir die Stärkung und Erhaltung der guten finanziellen Lage der Gemeinde Sennwald sehr wichtig. Ebenfalls möchte ich mich im Gemeinderat für die Attraktivität der Gemeinde für Einwohner und Unternehmen einsetzen. Auch ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen Energie, Wasser und Boden liegt mir persönlich am Herzen.

Norbert Tinner im Porträt FDP

Jahrgang: 1973

Zivilstand/Familie: Verheiratet, drei Kinder

Ausbildung: Eidg. dipl. Elektroinstallateur. Beruf: Technische Geschäftsleitung EW Sennwald

Engagement politisch/sozial: Schulrat Gemeinde Sennwald (2005–13); Präsident Liegenschaftskommission (2014–19); Energiekommission Gemeinde Sennwald (2009–19); Regionaler Führungsstab (seit 2006); Oberturner STV Sennwald (1995–2003); Nationalturnverband SG, Kassier (2010–19)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Norbert Tinner. Bild: PD

Zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Gemeinde Sennwald unter Einbezug aller fünf Dörfer als attraktive Wohngemeinde und Bereitstellung von genügend Standorten für Industrie und Gewerbe. Bevölkerung mittels offener Kommunikationspolitik in verschiedene Prozesse einbinden. Entwicklung von Visionen im Bereich von zukunftsorientierter Infrastruktur. Bindeglied zu Wirtschaft/Behörden und Vereinen. Gesicherte Grundversorgung und Umsetzung der Energiepolitik.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Erarbeitung einer Vision und Strategie für die Weiterentwicklung der Gemeinde als Ganzes unter Einbezug der Bevölkerung und der Wirtschaft. Standortförderung für private und juristische Personen auch hinsichtlich Wohnqualität jeglichen Alters. Optimale Nutzung und Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur in Bezug auf Gebäude/Land/Verkehr und Energie ist zu wenig spürbar. Wohnen im Alter ist ausbaufähig. Spezifische energiepolitische Ziele entwickeln und umsetzen. Verkehrspolitik in allen Bereichen (inkl. ÖV) verbessern.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Energiepolitik in allen Versorgungsbereichen entwickeln und umsetzen. Rahmenbedingungen erarbeiten, damit sich die Gemeinde Sennwald zu einer attraktiven Wohn- und Gewerbegemeinde entwickeln kann. Bevölkerung, Vereine und die Wirtschaft (inkl. Landwirtschaft) in die Entwicklung der Gemeinde einbeziehen – ich sehe mich als Brückenbauer. Die öffentliche Infrastruktur muss gesamtheitlich und mittels Mehrjahresplanung organisiert werden.

Laila Roduner-Wohlwend im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1979

Zivilstand: Verheiratet, drei Kinder

Ausbildung: Betriebsökonomin

Engagement politisch/sozial: Schulratspräsidentin; Gemeinderätin; Jugendkommissionspräsidentin Verwaltungsrat Musikschule Werdenberg; Vorstand Wohngruppen Sennwald

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Laila Roduner-Wohlwend. Bild: PD

Der Gemeinde Sennwald ist ein gutes Schulwesen eine Herzensangelegenheit. Dies im Bewusstsein, dass die Investition in unsere Schulen eine Investition in unsere Zukunft ist. Meine Motivation finde ich im hohen Qualitätsanspruch an der Volksschule, und dafür setze ich mich gerne zum Wohl der Schulkinder ein.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Gemeinde Sennwald ist sehr gut aufgestellt. Die geografische und demografische Gemeindestruktur stellt den Gemeinderat immer wieder vor grosse Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass es dem Rat auch weiterhin gelingt, den mannigfaltigen Ansprüchen gerecht zu werden.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Entwicklung der Gemeinde Sennwald liegt mir sehr am Herzen. Es soll klug und weitsichtig investiert werden. Es braucht eine attraktive Grundlage, welche die Lebensqualität in der Gemeinde Sennwald weiter steigert.