Frümsen «Habe mit Leib und Seele hier gearbeitet»: Schulhauswartin Laura Wohlwend wird nach fast 34 Jahren pensioniert Nach fast 34 Jahren als Hauswartin der Schulanlage Frümsen wird Laura Wohlwend Ende Jahr pensioniert. Sie freut sich zwar, dass sie bald mehr Zeit für ausgedehnte E-Bike-Touren hat. Gleichzeitig kommt etwas Wehmut auf. Corinne Hanselmann 14.12.2020, 18.56 Uhr

Ende Dezember übergibt Laura Wohlwend «ihr» Schulhaus Frümsen an einen neuen Hauswart. Bild: Corinne Hanselmann

Ihr jüngstes Kind war dreijährig, als Laura Wohlwend am 1. April 1987 die Stelle als Hauswartin der Schulanlage Frümsen antrat. Schon in den Jahren zuvor hat sie abends stundenweise bei der Hilti AG in Liechtenstein geputzt und mit einem Firmenbus Arbeiter eingesammelt. Es hat sie in den Fingern gejuckt.

«Ich wollte nebst dem Muttersein einfach noch etwas tun.»

Aufgewachsen in Salez wohnte Laura Wohlwend damals mit ihrem Mann und den drei Kindern in Frümsen – unmittelbar neben Schule und Rathaus. Die beiden grösseren Kinder besuchten bereits die Schule. «Die Stelle als Hauswartin war ideal und nur ein paar Schritte entfernt», erzählt die 63-Jährige. So liess sich ihr Beruf gut kombinieren mit dem Familienleben. Dabei erhielt die Hauswartin gerade bei den Umgebungsarbeiten oft Unterstützung durch ihren Mann und auch die Kinder halfen manchmal mit.

Kurz nach Arbeitsbeginn zog die Schule provisorisch um

Angefangen hat Laura Wohlwend noch im alten Schulhaus Frümsen. «Aber es wurde kurz darauf ausgeräumt», erinnert sie sich. «Primarschule und Kindergarten waren dann vorübergehend für etwa ein Jahr im Rathaus untergebracht.» Zuvor befand sich dort die Sekundarschule, die dann ins neue Oberstufenzentrum Türggenau in Salez umzog. Das heutige Schulhaus Frümsen wurde gebaut und 1988 eingeweiht.

1988 wurde die neue Primarschule Frümsen eingeweiht. Corinne Hanselmann

Gleichzeitig baute die Familie Wohlwend ein eigenes Haus – gleich neben der Schule. Sie zogen also nur ein Haus weiter ins Eigenheim und wohnen auch heute noch dort.

Die Selbstständigkeit hat sie sehr geschätzt

Über 30 Jahre später ist Laura Wohlwend noch immer als Hauswartin der Primarschule und des Kindergartens Frümsen tätig. «Mir gefiel diese Tätigkeit wahnsinnig gut», schwärmt sie.

«Ich hatte zwar immer meine Pflichten, konnte mir aber die Arbeiten selbstständig einteilen, so wie ich wollte.»

Das hat sie immer sehr geschätzt.

Als die eigenen Kinder noch zu Hause waren, arbeitete sie häufig erst nach Schulschluss und in den Abend hinein im Schulhaus. «Das hat sich mittlerweile etwas verändert», sagt sie. «In den letzten Jahren war ich häufig am Morgen schon da, um einen Teil der Arbeit zu erledigen.»

Einmal im Jahr hiess es: Grossputz

Zu Laura Wohlwends Arbeiten gehört beispielsweise das Putzen der Schulzimmer, WC und Gänge, das Leeren der Abfalleimer, aber auch die Pflege der Umgebung samt Rasenmähen. «Einmal im Jahr gab es einen Grossputz, da räumten wir alles aus den Zimmern und reinigten auch die Böden. Zusätzlich putzte ich die Fenster jeweils im Frühling und im Herbst – da war man dann immer eine Weile dran.»

Seit Beginn der Coronapandemie wurden die Putzarbeiten aufwendiger. «Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe mussten zum Beispiel täglich gereinigt und desinfiziert werden, was man sonst halt nicht gerade jeden Tag gemacht hat», so die Hauswartin.

Auch um den Kindergarten Frümsen kümmerte sich Laura Wohlwend. Corinne Hanselmann

Vor dem Abschied kommt Wehmut auf

Ende Dezember tritt die 63-Jährige in den Ruhestand. Der letzte Schultag ist am kommenden Freitag. Danach wird sie noch alles vorbereiten für eine saubere Übergabe an ihren Nachfolger. «Manchmal bin ich schon etwas wehmütig. Ich weiss nicht, ob es dann am Ende noch ein paar Tränen gibt», gesteht Laura Wohlwend.

«Ich habe immer gerne und mit Leib und Seele hier gearbeitet.»

Auch mit den Lehrpersonen pflegte sie stets ein gutes Miteinander.

Dennoch freut sie sich darauf, bald mehr Freizeit zu haben. «Mit meinem Mann zusammen, der schon seit zwei Jahren pensioniert ist, gehe ich oft biken mit dem E-Bike», erzählt sie. «Wir gehen gerne in die Berge – hier in der Region oder manchmal auch weiter weg. Dann laden wir die E-Bikes ins Auto.»

Sehr vermissen wird Laura Wohlwend die Schulkinder.

«Sie haben stets ‹Grüezi Frau Wohlwend› gerufen, wenn sie mich irgendwo sahen. Das war immer sehr herzig. Und wenn ich meine Morgenrunde machte und kontrollierte, ob im Schulhaus alles in Ordnung ist, erzählten mir die Kinder dieses und jenes.»

Das brachte sie oft zum Schmunzeln. «Eigentlich hätte ich das jeweils aufschreiben sollen», sagt Laura Wohlwend und lacht. «Das wird mir fehlen. Aber zum Glück wohne ich ganz nah und werde manche Kinder sicher noch ab und zu sehen.»