Frümsen Gemeinde startet neuen Versuch für die Umzonung des Weilers Büsmig Die Gemeinde Sennwald versucht, das «Bauverbot» im Weiler Büsmig mittels Teilzonenplan zu umgehen. 04.02.2021

Die Gemeinde Sennwald will im Büsmig den Zustand der «eingeschränkten Bauzone» wiederherstellen. Bild: Corinne Hanselmann

Noch immer ist unklar, ob im Büsmig – einem Weiler zwischen Sennwald und Frümsen – je wieder neue Häuser gebaut werden dürfen. Seit bald zwei Jahren wehrt sich die Gemeinde Sennwald gegen die damals eingeführte Praxisänderung des Kantons St.Gallen im Baubewilligungsverfahren für Weilerzonen (der W&O berichtete).

Zuvor entschied die Gemeinde selber über Baugesuche in der Weilerzone. Gemäss einer Wegleitung des kantonalen Amtes für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg) waren Neubauten in dieser Zone zur Schliessung von Baulücken zugelassen. Dann hiess es von einem Tag auf den anderen, dass ab sofort sämtliche Bauvorhaben in Weilerzonen durch das Areg beurteilt werden und Neubauten nicht mehr möglich sind. Der Kanton stützte sich dabei auf einen Bundesgerichtsentscheid aus Arosa. Dabei ging es um eine Gebäudegruppe mit ein paar Alphütten auf 1900 Metern über Meer.

Gemeinde versucht es nun auf einem zweiten Weg

Durch diese Änderung des Kantons gehörte der Weiler Büsmig plötzlich zur «Nichtbauzone». Der damalige Gemeindepräsident Peter Kindler sprach 2019 von «Enteignung», weil Grundstücke dadurch bedeutend weniger Wert waren. Er sagte: «Jetzt ist die Weilerzone gleichgestellt mit der Landwirtschaftszone, mit allen Nachteilen – Vorteile gibt es keine.» Dies komme faktisch einem Bauverbot gleich. Als mögliche Lösung sah der Gemeinderat die Umzonung in die Kernzone bei der Überarbeitung des Richtplans vor. Doch diese ist nach wie vor im Gange.

Der Teilzonenplan Büsmig II liegt derzeit öffentlich auf. Corinne Hanselmann

Nun versucht es die Gemeinde Sennwald noch auf einem anderen Weg. Dies nachdem per 1. September 2020 das zuvor abgeschaffte Instrument des Teilzonenplans wieder eingeführt wurde. Wie es in den Ratsverhandlungen heisst, «hat die Gemeinde unverzüglich die Arbeiten für einen Teilzonenplan Büsmig II aufgenommen». Dieser soll unabhängig, aber in Übereinstimmung mit der Richtplanung, an den Kanton eingereicht werden. Der Teilzonenplan sieht ebenfalls vor, den Büsmig in die Kernzone umzuzonen.

Die Gemeindeautonomie bei Baugesuchen wäre wieder gegeben

Doch was ist das Ziel der angestrebten Umzonung? Will die Gemeinde wieder selber über Baugesuche im Büsmig entscheiden können?

«Eine Umzonung bedeutet das Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands.»

Das sagt der heutige Gemeindepräsident Bertrand Hug, der selber im Büsmig zu Hause ist. «Der Büsmig wurde als eingeschränkte Bauzone während fast 20 Jahren entwickelt. In erster Linie geht es darum, diesen Zustand wiederherzustellen, der durch ein Bundesgerichtsurteil, das sich auf eine wenig genutzte Kleinstsiedlung auf 1900 Metern über Meer bezieht, zerstört wurde. Die Umsetzung der Kernzone würde gleichzeitig bedeuten, dass die Gemeindeautonomie bei Baugesuchen wieder gegeben wäre.»

Wenn die heute bestehende Weilerzone zur Kernzone würde, könnte auf den vorhandenen Parzellen wieder Neubauten erstellt werden. «Es wird jedoch kein Quadratmeter zusätzlich umgezont», betont Bertrand Hug. Neubauten müssten zudem – wie das auch in der Weilerzone der Fall war – gewisse Bedingungen erfüllen.

«Das Ortsbild des Büsmig soll weiterhin geschützt werden und dennoch kann mit der Nutzung der seinerzeit vorgesehenen Bauparzellen dem Anliegen der Verdichtung wieder Rechnung getragen werden.»

Mehrer Baugesuche liegen vor und befinden sich im Rechtsmittelverfahren. Corinne Hanselmann

Das Anliegen der Betroffenen untermauern

Derzeit liegen gemäss Hug Baugesuche für Neubauten von Privaten vor. Diese befinden sich im Rechtsmittelverfahren. Zwei Umbauprojekte, ebenfalls von privaten Eigentümern, konnten mit Zustimmung des Kantons bewilligt werden.

Der Gemeinderat erachte es als notwendig, mit diesem zweifachen Vorgehen – also der Einfügung in den Richtplan und der Erarbeitung des Teilzonenplans – das Anliegen der Betroffenen zu untermauern. Ausserdem sei das Verfahren mit dem Teilzonenplan schneller. Doch die Gesamtdauer sowie auch die Erfolgsaussichten können nicht vorausgesagt werden, so Bertrand Hug.

Zuerst erfolgt nun die öffentliche Auflage für die Dauer von 30 Tagen, bis 4. März. Nach abgeschlossenem Einspracheverfahren untersteht der Teilzonenplan dem fakultativen Referendum, welches innert 40 Tagen ergriffen werden müsste. Anschliessend geht der Plan in die kantonale Genehmigung.