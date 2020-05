Früher grüsste im Werdenberg der Frühling mit der Post Briefe und Ansichtskarten waren einst die gängigen Kommunikationsmittel, auch in der schönsten Jahreszeit. Ein paar dieser Karten sind in der Region Werdenberg der Nachwelt erhalten geblieben. Hansruedi Rohrer 10.05.2020, 12.47 Uhr

Wiesenzwerge des Zeichners Kreidolf auf einer alten Pro Juventute-Postkarte. 1934 ging dieser «Zwergligruss» an eine Empfängerin im Buchser Altendorfquartier. Diese Karte aus dem Jahr 1924 erreichte eine Frau Schwendener in Buchs. Schon im Frühling sonnengebräunte Skifahrer, Postkarte aus dem Jahr 1950. Diese Frühlingsgrüsse schickte «Papa» aus Buchs am 10. Mai 1901 (amerikanische Schreibweise) an Hans Mueller nach Cleveland, USA. «Nur einmal im Jahr blüht der Mai ...» – Gruss aus Grabs um 1900. Auf Wiedersehen: «duftender Gruss im Frühlingskleid». Um das Jahr 1910.