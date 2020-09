Fritz Looser tritt nach 28 Jahren als Präsident der Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser ab Die Wasserkorporation Alt St.Johann–Unterwasser hat ihre 15. Bürgerversammlung abgehalten. Für Fritz Looser war es die letzte als Präsident. 23.09.2020, 17.13 Uhr

Veränderungen in der Wasserkorporation: (von links) Peter Bühler, neuer Verwaltungsrat, Jürg Bürgin, neuer Präsident, Fritz Looser, ehemaliger Präsident, Müller Heinz, ehemaliger Verwaltungsrat. Bild: PD

Letzten Freitag, 18. September, wurde die 15. Bürgerversammlung der Wasserkorporation Alt St.Johann–Unterwasser im Propsteisaal der kath. Kirche in Alt St.Johann nachgeholt. Infolge Coronavirus musste die ursprünglich geplante Bürgerversammlung vom 20. März abgesagt werden. Die Abstimmung über die Geschäfte der Wasserkorporation sowie der Jahresrechnung 2019 und das Budget 2020 erfolgte über eine Urnenabstimmung am 3. Mai. Erfreulicherweise konnte nun die 15. Bürgerversammlung, mit dem Haupttraktandum der Wahlen für die Amtsdauer 2021–2024 nachgeholt werden, hält die Wasserkorporation in einer Medienmitteilung fest.