Friseurin arbeitete trotz Lockdown weiter und kassiert eine saftige Geldstrafe vom Liechtensteiner Landgericht Eine Liechtensteinerin arbeitete trotz des Lockdowns als Frisörin weiter. Neben dem Verstosss gegen die Covid-Verordnung musste sie sich vor Gericht auch wegen des Vergehens des schweren Betrugs verantworten. Bettina Stahl-Frick 03.11.2020, 14.24 Uhr

Eine Frau arbeitete trotz des Lockdowns als Frisörin weiter – und wurde nun hoch bestraft. Daniel Schwendener

Die Herausforderungen, vor welche die Coronapandemie die gesamte Gesellschaft stellt, hat sich gestern nun auch zum ersten Mal in einem Prozess vor dem Landgericht niedergeschlagen: Eine Frau, Ende 40, liechtensteinische Staatsangehörige, hat gegen die im März verhängte Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona­virus verstossen.

Als Friseurin bot sie ihre Dienstleistungen zu Hause an, und zwar während des Lockdowns im März. Mit anderen Worten: Obwohl die Regierung unter anderem auch für Coiffeusen ein Arbeitsverbot verhängt hatte, ignorierte sie dieses und frisierte jeweils für rund 25 Franken ihre Kunden.

Sie rechtfertigt sich:

«Es waren aber alle Bekannte, die ich auch zu einem Kaffee getroffen hätte.»

Ausserdem sei sie in finanziellen Schwierigkeiten gewesen – ihr Mann habe sich von ihr getrennt, sei ins Ausland abgehauen und habe sie mit drei Kindern sitzen lassen. Zwei davon hätten eine Behinderung, die ihren Alltag ohnehin erschweren.

Krankenkassen um grosse Summe geprellt

Die Angeklagte hat aber nicht nur gegen die Covid-Verordnung verstossen, zusätzlich musste sie sich wegen des Vergehens des schweren Betrugs verantworten. Weil ihr Arzt sie wegen Arbeitsunfähigkeit krankschrieb, bezog sie bei der Kasse Krankentaggeld. Die Dienstleistungen als Fri­seurin hatte sie der Kranken­kasse jedoch verschwiegen. Sie gab trotz ihres Lohns aus der Friseurtätigkeit an, weder Einkünfte noch Einkommen zu haben, ausser diverser finanzieller Zulagen des Staates. So prellte sie erst die Kran­ken­ver­si­cherung Conkordia um 40000 Franken, danach schliess­lich die FKB um weitere 28000 Franken.

«Ich habe das nicht extra gemacht und wollte niemanden bescheissen – aber ich war in der Not.»

Als arbeitsunfähig galt die Frau für körperlich schwere Arbeiten. Die Friseurtätigkeit und damit der Austausch mit ihren Kunden hingegen soll der Angeklagten gemäss ihrem Arzt «gutgetan haben». Die angeblichen finanziellen Nöte trieben die Frau sogar an, zwei Darlehensverträge zu fälschen. Dabei ging es um eine angeforderte Verfahrenshilfe in einem Pflegschaftsverfahren. Es blieb allerdings beim Versuch.

Polizei fand bei Hausdurchsuchung 49000 Franken und 20000 Euro

Aufgesetzt hatte die beiden Verträge ihr Ex-Partner, der sich deshalb ebenfalls vor Gericht verantworten musste. Der Ex-Partner als Zweitangeklagter sagt:

«Ich hätte sofort merken müssen, dass dies ein riesiger Fehler ist, aber ich bin blind gewesen.»

Er kam mit der Bezahlung eines Pauschalbetrags in der Höhe von 500 Franken und schliesslich mit einer diversionellen Erledigung davon.

Die Richterin konnte die finanziellen Nöte der Angeklagten nicht nachvollziehen. So fand die Polizei bei der Frau im Rahmen einer Hausdurchsuchung Bargeld in Höhe von 49000 Franken und weitere rund 20000 Euro. «Ich habe alles verkauft, was ich hatte, um vor allem meinen Kindern eine finanzielle Sicherheit zu bieten», sagte sie.

Die Angeklagte war in allen Punkten geständig, was sich auf das Urteil schliesslich mildernd auswirkte. Dennoch fiel die verhängte Geldstrafe empfindlich hoch aus: 51 600 Franken bedingt, angelegt auf eine dreijährige Probezeit. Zusätzlich muss sie den beiden geprellten Krankenkassen die entsprechenden Summen – rund 70000 Franken – zurückzahlen.