Stadtratswahlen Buchs: Fred Rohrer (parteilos) will einen «Wahlkampf mit Freude» führen Im Buchser Stadtrat sind nach dem ersten Wahlgang noch vier Sitze nicht besetzt. Fred Rohrer (parteilos), tritt auch in der zweiten Runde wieder an. 03.10.2020, 05.00 Uhr

Fred Rohrer tritt auch in der zweiten Runde wieder an. Bild: PD

(pd) Erfreut über sein Resultat im ersten Wahlgang stellt sich der parteilose Fred Rohrer am 29. November nochmals für die Wahl in den Buchser Stadtrat zur Verfügung. Derpromovierte Mathematiker hält in einer Mitteilung fest: