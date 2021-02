Frauenstimmrecht Als es mit dem Jassen schwierig wurde: Wie zwei engagierte Frauen aus dem Werdenberg die Annahme des Frauenstimmrechts erlebt haben Elisabeth Ackermann aus Fontnas, erstes weibliches Mitglied im Werdenberger Bezirksschulrat, und Hildegard Fässler, langjährige Berufspolitikerin aus Grabs, erzählen ihre Sicht der Dinge im Kampf um das Frauenstimmrecht vor 50 Jahren. Armando Bianco 04.02.2021, 13.21 Uhr

Das Frauenstimmrecht hat es geschafft: Blick auf die Titelseite des W&O vom 8. Februar 1971. Armando Bianco

Am Montag, 7. Februar 1971, stimmte die Schweiz über das Frauenstimmrecht ab. Die langersehnte Vorlage wurde von 621403 Männern angenommen, 323596 Männer sprachen sich dagegen aus. «Endlich, habe ich mir gedacht. Endlich»: Elisabeth Ackermann aus Fontnas, langjährige SP-Politikerin im St. Galler Kantonsrat und die erste Frau im Werdenberger Bezirksschulrat, erinnert sich noch lebendig an die damalige Zeit. «Das Verständnis für Frauen und deren Rolle in der Schweiz war definitiv anders als heute. Ich habe einige Zeit in Schweden gelebt, das hat meine Sicht geprägt. Dort war das Bild der Frau in der Gesellschaft fortschrittlicher», sagt sie im Gespräch mit dem W&O.



Eine aktive SP-Frauengruppe mit viel Zusammenhalt

In den Jahren nach der Einführung des Frauenstimmrechts war Elisabeth Ackermann, Jahrgang 1944, Teil einer SP-Frauengruppe im Werdenberg, die sie als «aktive Bewegung mit einem grossen Zusammenhalt» in Erinnerung hat. Man habe damals für eine Sache gekämpft, die eine Änderung der gesellschaftlichen Ordnung zum Ziel hatte.

«Jetzt ist die Situation in der Schweiz zum Glück grösstenteils eine andere.»

Was Elisabeth Ackermann heute in der politischen Arbeit rund um das Thema Frau etwas vermisst, sind übergeordnete Anliegen. «Die Individualität steht stark im Vordergrund», stellt sie fest und schiebt im gleichen Atemzug nach: «Eine Kritik an den heutigen Bedürfnissen soll das aber nicht sein.»

«Die Stimmung war etwas mürrisch unter den Männern»

Elisabeth Ackermann, langjährige SP-Kantonsrätin aus Fontnas. PD

Als erste Frau in den Bezirksschulrat gewählt worden zu sein, war für die Fontnaserin eine grosse Freude, bald machte sich aber auch so etwas wie Ernüchterung breit: «Die ersten Sitzungen waren schon recht komisch, die Stimmung etwas mürrisch unter den Männern. Für sie war das eine Veränderung, die teils als störend empfunden worden ist.» Mit einem Lachen in der Stimme erinnert sie sich an einen Spruch eines Bezirksschulrates:

«Mit Jassen wird es jetzt wohl etwas schwieriger.»

Für die Öffentlichkeit zu jener Zeit eher gewöhnungsbedürftig sei auch gewesen, dass sie nebst der Betreuung der Familie auch noch gearbeitet habe, «allerdings nicht aus finanziellen Gründen». Elisabeth Ackermann hat sich anhören müssen, dass das doch nicht nötig sei. «Doch wer eine gute Ausbildung geniessen kann, der soll auch etwas daraus machen können, denn Mitmenschen und der Staat stecken viel Energie und Geld in die Ausbildung von Frauen.» Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist heute bekanntlich mehr denn je ein Thema – und zwar auf Frauen- wie auf Männerseite.

In all den Jahren nur einen einzigen Urnengang verpasst

«Mich hat das damals total genervt, dass meine männlichen Kollegen im Lehrerseminar wählen und sich wählen lassen konnten, wir Frauen aber nicht. Dabei waren einige der Männer nicht einmal an ihrem Wahlrecht oder an der Politik interessiert», sagt die ehemalige Berufspolitikerin Hildegard Fässler aus Grabs. Die 69-Jährige vertrat die SP vier Jahre im St. Galler Kantonsrat und 16 Jahre im Nationalrat.

Die Abstimmung zum Frauenstimmrecht am 7. Februar fand vier Monate vor ihrem 20. Geburtstag statt – das Wahlrechtsalter lag damals in der Schweiz noch bei 20 Jahren.

«Wir jungen Frauen haben viel politisiert und über gesellschaftliche Dinge diskutiert. Darum wollten wir auch an der Urne mitbestimmen können. Das war eines unserer zentralen Anliegen.»

Das mit der Abstimmung vor 50 Jahren ersehnte und neu erlangte Recht hat Hildegard Fässler denn auch konsequent wahrgenommen. «In all den Jahren danach habe ich nur einen einzigen Urnengang verpasst, als ich für einige Monate reisend unterwegs war», sagt sie entschuldigend.

Hildegard Fässler, langjährige SP-Nationalrätin aus Granbs. Michel Canonica

Längst nicht alle Frauen fühlten sich vom Thema ergriffen

Die Bewegung in den Sechzigern und Siebzigern habe allerdings nicht alle Frauen erfasst, erinnert sie sich. «Es gab auch Frauen, die das schlicht nicht interessiert hat, weil deren Fokus viel stärker auf das Familienleben oder den Beruf gerichtet war.» Sie selbst habe sich unter anderem auch «aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus» für Politik interessiert. Und sie mochte die langen und ergründenden Diskussionen.

Ihre Positionen hat Hildegard Fässler bereits in jungen Jahren mit Leidenschaft und Stärke vertreten, auch im Wissen darum, dass die Ostschweiz in Bezug auf das Frauenstimmrecht kritisch eingestellt war. Die Deutlichkeit zeigen die Zahlen der Abstimmung am 7. Februar 1971: Währenddem beispielsweise der Kanton Genf die Vorlage mit sagenhaften 91 Prozent angenommen hat, wurde sie im Kanton Appenzell Innerrhoden mit 71 Prozent bachab geschickt.

Die Abstimmungsresultate der Bezirke im Kanton St. Gallen und der Werdenberger Gemeinden. Armando Bianco

Haushohes Nein in Grabs und ein Super-Röstigraben

An der Abstimmung am 7. Februar 1971 stimmten in der Schweiz 621403 Personen für, 323596 Personen gegen das Frauenstimmrecht. Die sechs Gemeinden im Bezirk Werdenberg stellten sich ausnahmslos gegen das Frauenstimmrecht. In Buchs war die Entscheidung mit 586 zu 631 Stimmen eher knapp, am deutlichsten war die Ablehnung in der Gemeinde Grabs mit 194 zu 451 Stimmen.

Im Obertoggenburg zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Männer aller sechs Gemeinden des Bezirks konnten sich nicht mit dem Frauenstimmrecht anfreunden. In der grössten Gemeinde (Ebnat-Kappel) war das Resultat mit 354:373 durchaus recht knapp, in allen anderen Gemeinden war die Ablehnung hoch bis sehr hoch. In der damals noch eigenständigen Gemeinde Alt St. Johann beispielsweise stimmten 56 Männer der Vorlage zu, 201 legten ein Nein in die Urne.