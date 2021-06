Beim FC Zürich durchgesetzt: Lydia Andrade ist Stammspielerin

Frauenfussball «Derbys sind zum Gewinnen da»: Lydia Andrade aus Haag ist beim Spitzenklub FC Zürich zu einer festen Grösse geworden Die 22-jährige Super-League-Fussballerin Lydia Andrade aus Haag hat bei ihrem Verein FC Zürich einen grossen Schritt vorwärtsgemacht. Nun strebt sie ihren ersten Titel bei den Aktiven an. Robert Kucera 01.06.2021, 16.50 Uhr

Wie torgefährlich Lydia Andrade ist, hat sich in der gesamten Schweiz herumgesprochen. Hier kümmern sich gleich zwei Spielerinnen vom FC St. Gallen-Staad um die Haager Stürmerin in Diensten des FC Zürich. Bild: Robert Kucera

Mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Gallen-Staad ist die Meisterschaft am Samstag für Lydia Andrade zu Ende gegangen. Die Stürmerin feierte mit dem FC Zürich einen 2:0-Sieg. Ein Tor blieb ihr verwehrt. Die beste Gelegenheit dazu bot sich in der 8. Minute, als sie von links alleine aufs Tor ziehen konnte. Doch die gegnerische Torhüterin vermochte Andrades Abschluss abzulenken.

Obwohl der 22-Jährigen Tore viel bedeuten, war dies kein Beinbruch – schliesslich holte sich der FC Zürich drei Punkte. «Es freut mich, dass ich neun Tore geschossen habe», berichtet Lydia Andrade von ihrer bisher erfolgreichsten Saison auf höchster Schweizer Stufe. «Doch meine Mitspielerinnen haben einen grossen Anteil an diesen neun Toren.»

Konkurrenzkampf führt zu Höchstleistungen

Ihre Torgefährlichkeit kommt nicht von ungefähr: Sie steigt in jedes Match mit einem Gedanken: «Heute mache ich ein Tor und trage zum Erfolg des Teams bei.» Dieses Selbstvertrauen hat sie sich in der Rückrunde geholt, als mit der Ankunft der neuen Trainerin Inka Grings aus Deutschland die Karten innerhalb des Kadersneu gemischt wurden. «Die neue Trainerin hat mir sehr gutgetan. Sie hat mir viel Vertrauen geschenkt und jene Spielpraxis gegeben, die ich gebraucht habe», hält Andrade fest. Die Haagerin hat ihre Chance gepackt und ist nun Stammspielerin.

Nach dem letzten Abpfiff der Saison, kann Lydia Andrade mit strahlendem Lachen verkünden, dass sie mit ihrer Saison «sehr, sehr zufrieden» ist. Aber nur mit der Rückrunde, wie sie erklärt. «In der Hinrunde kam ich zwar auch zu Einsätzen und schoss Tore. Aber ich war nicht im Flow drin», beschreibt die Stürmerin.

Lydia Andrade zieht ab: In der Meisterschaft gelangen der Haagerin neun Treffer, dazu kommt ein Tor im Schweizer Cup. Bild: Robert Kucera

Sie freut sich über die gemachten Fortschritte. Da wäre sicher der mentale Bereich hervorzuheben. Andrade ergänzt, dass sie auch körperlich und spielerisch einen Schritt vorwärtsmachen konnte. Hier half ihr das gesamte Team, wie sie betont. Der FC Zürich ist im Frauenfussball eine Institution, ein grosser Verein. Auf jeder Position herrscht Konkurrenzkampf. «Damit muss man umgehen können», sagt die 22-Jährige. Wie sie erläutert, herrscht beim FCZ dennoch ein «super Teamgeist». Die Fussballerinnen pushen sich gegenseitig zu Höchstleistungen.

Die sehr gute Leistung in der zweiten Saisonhälfte führte dazu, dass Lydia Andrade im aktuellen Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft auf Pikett ist. «So nahe war ich noch nie an einem Nati-Aufgebot», freut sie sich. Als Juniorin stand sie nie in einer nationalen Auswahl.

Klare Vorgaben: Europäisch spielen und GC bezwingen

Grosse Zufriedenheit herrscht bei Lydia Andrade auch zum Abschneiden der Frauenmannschaft des FC Zürich: «Nach dem schwierigen Saisonstart sind wir mit Platz zwei zufrieden. Wir haben uns so für die Champions League qualifiziert, was sehr wichtig ist. Die Philosophie des FCZ ist es, jedes Jahr europäisch zu spielen», erklärt Andrade.

Das zweite Selbstverständnis des Vereins betreffen die Spiele gegen den Stadtrivalen Grasshopper Club Zürich. «Derbys sind zum Gewinnen da», nennt Andrade das FCZ-Motto. Sie liebt diese Affiche und hat gegen GC spezielle Momente erleben dürfen: Sie erzielte im Meisterschaftsderby ihr erstes Tor im Stadion Letzigrund und im Cup-Halbfinal sorgte sie mit ihrem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung und den Einzug in den Final.

Lydia Andrade scheitert im letzten Meisterschaftsspiel gegen den FC St. Gallen-Staad an der gegnerischen Torhüterin. Im Cupfinal will die Stürmerin des FC Zürich Versäumtes nachholen. Bild: Robert Kucera

Den ersten Titel bei den Aktiven holen

Dieser findet am Samstag, 5. Juni, im Letzigrund gegen den FC Luzern statt. «Der Cupsieg würde mir sehr viel bedeuten. Es wäre mein erster Titel bei den Aktiven», sagt Lydia Andrade. Die Werdenberger Super-League-Spielerin offenbart, dass sie diesen Moment des Triumphs, das Höchste der Gefühle, unbedingt erleben möchte. «Ich werde meine Bestleistung geben, um dem Team zu helfen.»

Dass sie Cup kann, hat sie nicht nur gegen GC bewiesen. Denn im Viertelfinal wurde Schweizer Meister Servette ausgeschaltet. Der Pass zum 1:0-Siegestreffer kam von... Lydia Andrade!