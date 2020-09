Frauen haben es bei Kommunalwahlen schwer: Im W&O-Gebiet gibt es künftig nur noch drei Schulratspräsidentinnen Vor vier Jahren standen in fünf von sieben Gemeinden im W&O-Gebiet Frauen an der Spitze der Schulräte. Ab 2021 wird es noch drei Schulratspräsidentinnen geben. In Buchs stehen die Chancen gut, dass im zweiten Wahlgang endlich eine Frau in den Stadtrat gewählt wird. Heini Schwendener 28.09.2020, 11.47 Uhr

Frauenstreik in St. Gallen am 14. Juni 2019: Von jener Welle der Euphorie war bei den Kommunalwahlen von 2020 nichts mehr zu spüren, Frauen in den Behörden sind noch immer in Unterzahl. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Als am 14. Juni 2019, im Jahr des grossen Frauenstreiks, eine halbe Million Schweizerinnen auf die Strassen gingen, hatte dieses Ereignis Auswirkungen auf die Parlamentswahlen im Herbst. Mehr Frauen denn je wurden damals ins Parlament gewählt. Ein Jahr später war bei den Kommunalwahlen von dieser Euphorie nicht mehr viel zu spüren.

Der Frauenanteil im Stadtrat, in den Gemeinderäten und den Schulräten des W&O-Gebiets verändert sich nach den Kommunalwahlen vielerorts kaum. Das heisst: Frauen sind und bleiben auch künftig meist in Unterzahl. In zwei Gemeinden gab es keine Verschiebungen gegenüber den Wahlen vor vier Jahren. Nur in einer Gemeinde haben die Frauen mehr Sitze erobert. In zwei von drei Gemeinden könnte sich mit dem zweiten Wahlgang der Anteil der Frauen in Gemeinderäten noch erhöhen.

Im Wartau ist das Amt des Gemeindepräsidenten im ersten Wahlgang noch nicht vergeben. Da dort aber keine Frau kandidierte, ist kaum anzunehmen, dass sich das im zweiten Wahlgang noch ändern wird. Somit bleibt in Wartau bezüglich Frauenanteil alles beim alten: Gemeindepräsidium und Schulratspräsidium sind bzw. bleiben fest in Männerhand. Im dreiköpfigen Gemeinderat nimmt Anfang 2021 eine Frau Einsitz - wie in den vergangenen vier Jahren.

Die Seveler Schulratspräsidentin Petra Vetsch (parteilos).

In Sevelen wird sich die Zusammensetzung der Behörden nach Geschlechtern auch in der neuen Amtsdauer nicht verändern. Mit Petra Vetsch (parteilos) bekleiden die Frauen das Schulratspräsidium. In den fünfköpfigen Gemeinderat wurden, wie vor vier Jahren, zwei Frauen gewählt, im vierköpfigen Schulrat wird auch künftig eine Frau vertreten sein. Die Frauen haben also nicht zulegen können, aber sie sind im Vergleich zu einigen anderen W&O-Gemeinden in den Seveler Behörden auch künftig relativ stark vertreten.

Katrin Frick (FDP), Schulpräsidentin von Buchs.

Fest im Sattel sitzt in Buchs Schulpräsidentin Katrin Frick (FDP), sie wurde für vier Jahr gewählt. Frick ist allerdings seit Jahren allein Frau im Männergremium Stadtrat. 2004, 2008, 2012, 2016: Bei den Kommunalwahlen wurde nie eine Frau in den Gemeinderat bzw. später in den Stadtrat gewählt. An diesem Wochenende zeichnete sich aber ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Frauen ab. Von fünf Stadtratssitzen sind nach dem ersten Wahlgang vier noch nicht besetzt. Von den nichtgewählten Kandidierenden hat eine FDP-Frau gute Chancen, sich im zweiten Wahlgang durchzusetzen. Ausserdem haben noch je eine Frau von der SP und der CVP kandidiert, allerdings mit weniger Erfolg.

Drei Frauen wurden vor vier Jahren in den fünfköpfigen Grabser Gemeinderat gewählt. Nach diesem Wahlwochenende steht fest, dass es künftig nur noch zwei Gemeinderätinnen geben wird. Auch im dreiköpfigen Schulrat wird künftig der Frauenanteil kleiner sein. Vor vier Jahren wurden zwei Frauen Schulrätinnen, künftig wird es noch eine Schulrätin geben.

Gams hatte vor vier Jahren noch eine Schulratspräsidentin. Doch dies hat sich innerhalb der Amtszeit verändert, mit Matthias Wettstein (FDP) wurde der bisherige Schulratspräsident für weitere vier Jahre bestätigt. Im dreiköpfigen Gemeinderat nimmt ab 2021 neu eine Frau Einsitz, vor vier Jahren war der Gemeinderat noch ein Männergremium. Auch im vierköpfigen Schulrat konnten die Frauen einen Sitz zulegen, sie stellen künftig die Hälfte der Mitglieder.

Laila Roduner-Wohlwend (parteilos), Schulratspräsidentin von Sennwald.

In Sennwald bleibt alles beim alten: Schulratspräsidentin Laila Roduner-Wohlwend (parteilos) wurde im Amt bestätigt. Im dreiköpfigen Gemeinderat wird weiterhin eine Frau vertreten sein.

Noch sind zwei Sitze im dreiköpfigen Gemeinderat von Wildhaus-Alt St. Johann nicht vergeben. Das beste Resultat der nichtgewählten Kandidierenden erzielte eine Frau. Zwei weitere Frauen kandidierten im ersten Umgang, erzielten aber weit weniger Stimmen. Gut möglich, dass neu im Gemeinderat also auch eine Frau vertreten sein wird. Im vierköpfigen Schulrat konnten die Frauen gar einen Sitz gewinnen, er setzt sich künftig aus drei Frauen und einem Mann zusammen. Das Schulratspräsidium geht neu an einen Mann, bisher war eine Frau Schulratspräsidentin.