Oberes Toggenburg Franziska Looser-Beck wurde zur Präsidentin des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit gewählt Ueli Rutz war der erste Präsident des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit Oberes Toggenburg. Nun musste Ersatz gesucht werden. Die Delegierten wählten eine Frau aus Alt St.Johann. 16.02.2021, 10.57 Uhr

An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Zweckverbands der Seelsorgeeinheit Oberes Toggenburg haben die Vertreter der fünf beteiligten katholischen Kirchgemeinden Ebnat-Kappel, Neu St.Johann, Stein, Alt St.Johann und Wildhaus in der Propstei in Alt St.Johann die Rechnung 2020 und das Budget 2021 genehmigt.