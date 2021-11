Fragen & Antworten 25,5-Millionen-Projekt: Wie der Stadtrat die Erweiterung der Schulanlage Kappeli begründet Am 28. November können die Buchserinnen und Buchser an der Urne über die Erweiterung der Schulanlage Kappeli abstimmen. Der Kreditantrag des Stadtrates beläuft sich auf 25,5 Millionen Franken. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 06.11.2021, 12.00 Uhr

Diese Visualisierung zeigt die Erweiterung der Schulanlage Kappeli im Norden. Bild: PD

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit den geplanten Erweiterungsbauten optimale und nachhaltige Ergänzungslösungen am Standort Kappeli realisiert werden können», heisst es im umfangreichen Gutachten, das in diesen Tagen bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eingetroffen ist. Wir haben es auf acht Fragen und die entsprechenden Antworten zusammengefasst.

Dafür gibt es drei Gründe: Erstens wachsen die Schülerzahlen laufend. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Anzahl der 1. Kindergartenkinder um gut 28 Prozent erhöht, was direkte Auswirkungen auf die Klassenführung der Folgejahre hat. Prognosen besagen, dass dieses Wachstum künftig etwas abflacht, aber auf hohem Niveau bleibt. Zweitens wurden neue Schul- und Unterrichtsformen eingeführt, die zusätzliche Raumbedürfnisse generieren. Und drittens muss das Raumangebot dem Bedarf der schulergänzenden Familienbetreuung angepasst werden.



Ja, sagt der Stadtrat. Bei der Schulraumplanung werde eine ganzheitliche Strategie verfolgt und dabei auch Erkenntnisse eines spezialisierten Planungsbüros über die Entwicklung der Schülerzahlen beigezogen. Die Schule Buchs ist aufgeteilt in die Standorte Nord, Mitte und Süd. Überall steigen die Schülerzahlen. Das führt dazu, dass mittelfristig an allen Buchser Schulstandorten auf der Stufe Primar alle Klassen doppelt geführt werden. Das Gesamtkonzept sieht auch vor, künftig an allen drei Standorten schulische Tagesstätten zu führen.



Die Schulanlage Kappeli, wie sie sich heute präsentiert. Bild: Heini Schwendener

In der Schulanlage Räfis werden seit Sommer 2020 alle Klassen doppelt geführt. Ab dem Schuljahr 2025/26 wird dies auch in der Schulanlage Hanfland der Fall sein. Im Kappeli werden bis ins Jahr 2023 die 1. bis 6. Primarklasse einfach geführt, ab dann muss laufend die 1. Klasse doppelt geführt werden. Mittelfristig sind in der Schulanlage Kappeli vier Kindergärten, zwölf Primarklassen (1. bis 6. Klasse werden doppelt geführt), eine Einführungsklasse und eine Kleinklasse geplant.

Das Projekt umfasst die Erweiterung der Primarschulhauses um sechs Klassenzimmer und zwei Gruppenräume. Die Infrastruktur des Kindergartens wird um drei Kindergartenklassen erweitert. Zudem werden eine schulische Tagesstätte mit 48 Plätzen sowie eine kindergerechte Aussenraumgestaltung realisiert. Das Siegerprojekt trägt den Namen «Max & Moritz».



Ein derart grosser Ausbau liesse sich auf dem heute bestehenden Schulareal nicht realisieren. In die künftige Schulanlage Kappeli integriert werden die angrenzenden Grundstücke Volksgartenstrasse 8 und 10 sowie Rosengasse 1. Die Stadt hat diese Grundstücke vor geraumer Zeit als Reserve für eine Schulraumerweiterung erworben. Die Liegenschaften Rosengasse 1 und Volksgartenstrasse 10, die noch dem Finanzvermögen zugeordnet sind, werden ins Verwaltungsvermögen übertragen.



An der Volksgartenstrassen hat die Stadt Buchs vorausschauend Liegenschaften erworben, damit dereinst die Schulanlage Kappeli erweitert werden kann. Bild: Heini Schwendener

Der Schulraumbedarf wird mit zwei neuen Gebäuden gedeckt. Die schulische Tagesstätte wird südlich des bestehenden Schulgebäudes realisiert. Im nördlichen Teil des Schulareals wird ein viergeschossiger Neu-bau für die Primarschule und den Kindergarten entstehen. Eingebettet sind die Gebäude in einen grosszügigen, zusammenhängenden Freiraum. Es ist vorgesehen, die Volksgartenstrasse als Spiel- und Begegnungszone in das Erweiterungsprojekt zu integrieren.



Der Stadtrat beantragt einen Kredit von 25,5 Millionen Franken. 21,332 Millionen Franken entfallen auf den Neubau Kindergarten/Schule sowie die schulische Tagesstätte. 401000 Franken kostet die Begegnungszone.



Ende 2022 sollen die nördlich ans Kappeli grenzenden städtischen Liegenschaften (Volksgartenstrasse 8 und 10, Rosengasse 1) abgerissen werden. Im zweiten Quartal 2023 startet die Realisierung der Erweiterungsbauten. Im Juli 2024 sollte die schulische Tagesstätte bezugsbereit sein, die erweiterte Primarschule mit Kindergarten sollte im Juli 2025 bezogen werden. Danach erfolgt der Rückbau des Kindergartens, des Pavillons und des Westtrakts. Nach Abschluss der Umgebungsarbeiten sollte Ende 2025 das Schulgelände ganz genutzt werden können.