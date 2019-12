Forstarbeiter verletzte sich in Sax mit Kettensäge massiv im Gesicht

Am Freitag, kurz nach 14 Uhr, sind Rettungskräfte an einen Forstunfall im Bereich Dreiegg in Sax gerufen worden. Ein 63-jähriger Mann hatte sich bei der Arbeit mit einer Kettensäge massiv am Gesicht verletzt. Die Umstände des Unfalles sind unklar.

22.12.2019, 13.24 Uhr