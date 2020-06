«Haben Zeit genutzt, um Lernlücken zu schliessen»: In Werdenberg sieht man keinen Bedarf für zusätzliche Nachhilfestunden Der coronabedingte Heimunterricht führt im Werdenberg zu keinen zusätzlichen Nachhilfestunden. «Die Idee der Sommerschule ist nicht schlecht, aber wir sehen bei uns keine Notwenigkeit dafür», sagt Wartaus Schulpräsident Bruno Seifert. Michael Kyburz 26.06.2020, 05.00 Uhr

Während sechs Wochen lernten die Schüler zu Hause statt im Klassenzimmer. Bild: Alessandro della Valle/Keystone

Die ungewöhnliche Situation des Homeschoolings stellte die Schule vor neue Herausforderungen. Während sechs Wochen durfte kein Präsenzunterricht durchgeführt werden. Deshalb versuchten die Lehrpersonen, den vorgegebenen Lernstoff für den Fernunterricht bestmöglich vorzubereiten. Dabei entstanden zahlreiche Lösungsansätze. Bruno Seifert, Schulratspräsident Wartau, sagt:

«Es freut mich zu sehen, dass die Lehrpersonen so viel Herzblut in ihre Arbeit stecken.»

Ab 11. Mai durften die Kinder wieder in Halbklassen unterrichtet werden. Schon damals stand die Frage im Raum, ob sich die Schere zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern durch den Fernunterricht weiter geöffnet habe. Seit dem 8. Juni kann der Unterricht wieder in ganzen Klassen abgehalten werden.

Österreich plant Nachhilfe in den Sommerferien

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung plante für ganz Österreich organisierte Nachhilfe während der Sommerferien. In der Sommerschule soll den Schülerinnen und Schülern, besonders denjenigen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, unter die Arme gegriffen werden. Geplant ist, dass die Schüler in den letzten zwei Wochen der Sommerferien jeweils vormittags in den Unterricht können. Der Fokus liegt auf dem Fach Deutsch. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Kinder werden von Studierenden unterrichtet, unter der Aufsicht eines ausgebildeten Pädagogen.

Doch die Sommerschule stiess nicht auf die erhoffte Zustimmung, wie ORF Vorarlberg am vergangenen Montag berichtete: «Das Interesse der Eltern ihre Kinder in die Sommerschule zu schicken, hält sich in Grenzen.» Auf Anfrage des ORF Vorarlberg bestätigten die Schulen, dass nur wenige Anmeldungen eingegangen seien. In Dornbirn seien bis kurz vor Ende der Anmeldefrist lediglich vier Anmeldungen eingegangen.

Nachhilfeunterricht wird nicht benötigt

«Die Idee der Sommerschule ist nicht schlecht, aber wir sehen bei uns keine Notwenigkeit dafür», sagt Bruno Seifert. Er erklärt:

«Wir haben die Zeit während des Halbklassenunterrichts genutzt, um Lernlücken der Schüler zu schliessen.»

Bereits vor der Coronakrise bestand die Möglichkeit für Schüler, an einem Förderunterricht «Deutsch als Zweitsprache» teilzunehmen. Dieser wurde auch während des Fernunterrichts weitergeführt. Auch in den anderen Gemeinden der Region besteht kein Bedarf, zusätzlich zu den bestehenden Förderangeboten, Nachhilfeunterricht einzuführen. Hansjürg Vorburger, Schulleiter Schulhaus Gadretsch in Sevelen, erklärt:

«Förderangebote sind nicht starr und können auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.»

Damit habe man bestehende Lücken aus dem Fernunterricht rasch wettmachen können.

Eltern haben einen wichtigen Beitrag geleistet

Obwohl der Fernunterricht in der Primar- und Oberstufe nicht alltäglich ist und viel organisatorisches Geschick von den Lehrpersonen verlangte, konnte der gesamte Schulstoff den Schülern vermittelt werden. Bruno Seifert erklärt:

«Die Schülerinnen und Schüler haben zu Hause einfach etwas anders gelernt als in der Schule»

Doch der Fernunterricht habe auch positive Seiten, denn dadurch haben die Digitalisierung an den Schulen und der differenzierte Unterricht einen Auftrieb bekommen, führt Seifert weiter aus. Darin, dass der Fernunterricht die Präsenzlektionen in der Schule nicht vollständig ersetzen kann, sind sich Seifert und Vorburger einig.

Die Schulen sind sich bewusst, dass die Eltern einen wichtigen Beitrag geleistet haben. «Wir sind den Eltern für den grossen Einsatz sehr dankbar, denn wir wissen, dass der Fernunterricht für viele eine zusätzliche Belastung war», sagt Hansjürg Vorburger gegenüber dem W&O.