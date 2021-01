Werdenberg Ohne eigene E-Mail-Adresse kein Impftermin: Wie ein 86-jähriger Ostschweizer nur über Umwege zum Piks kam Ein 86-jähriger Fontnaser erhielt keinen Impftermin, weil er keine eigene E-Mail-Adresse besass. Über Umwege nahm die Geschichte ein gutes Ende. Der 86-Jährige wurde geimpft. Nun wartet seine Ehefrau auf einen Impftermin. Alexandra Gächter 29.01.2021, 11.49 Uhr

Nicht alle älteren Menschen haben das Glück, schnell und unkompliziert eine Impfung zu erhalten. Wer keinen Computer, Internetanschluss oder Emailadresse verfügt, kommt nur über Umwege zu einer Impfung. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Rudolf Wagner ist 86 Jahre alt und wollte sich, wie so viele andere auch, so schnell wie möglich impfen lassen. Eigentlich kein Problem, denn seit Kurzem dürfen sich im Kanton St.Gallen nicht nur Bewohner und Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen impfen, sondern auch Personen über 80 Jahre und Erwachsene mit chronischen Krankheiten und besonderen Risiken.

Verschiedene Hausarztpraxen im Kanton St.Gallen dürfen die Impfung durchführen. Ist die Praxis für die Impfung nicht ausgerüstet, überweist sie den Patienten an eine von sechs Schwerpunktpraxen.

Hausärztin befindet sich wenige Meter von Impfzentrum

Die geografisch nächstgelegenste Schwerpunktpraxis des Fontnasers ist die Pizolcare-Notfallpraxis Sargans. Diese Örtlichkeit ist für den 86-jährigen Rudolf Wagner praktisch, befindet sich seine Hausärztin gleich im Gebäude daneben, in der Pizolcare-Praxis Sargans.

Die beiden Praxen trennen also nur ein paar Meter und ein paar Buchstaben. Und doch liegt dazwischen eine Hürde, wenn man zur älteren Generation gehört und sich impfen lassen möchte.

Pro Impftermin benötigt es eine E-Mail-Adresse

Richard Wagner – sowie seine Frau, die sich ebenfalls impfen lassen möchte – riefen bei ihrem Hausarzt an, um einen Termin auszumachen. Einen Impftermin erhielten sie telefonisch aber nicht. Stattdessen wurden sie aufgefordert, sich per E-Mail zu anzumelden.

Auf Anfrage bestätigte die Pizolcare-Praxis Sargans, dass man sich nicht telefonisch für die Impfung anmelden kann. Die Pizolcare-Praxis würde stattdessen einen Link per E-Mail versenden. Die Anmeldung laufe über ein Online-Portal, das vom Kanton St.Gallen zur Verfügung gestellt wird.

Zwei Personen aber nur eine E-Mail-Adresse

Weiter teilte die Pizolcare-Praxis Sargans mit, dass sie bereits von einigen älteren Personen kontaktiert wurden, die keine E-Mail-Adresse besitzen. Meist hätten dann die Kinder oder Nachbarn den älteren Personen geholfen.

Die Familie Wagner aus Fontnas besitzt zwar eine E-Mail-Adresse. Doch wie einige andere auch, teilen sich Richard Wagner und seine Ehefrau den E-Mail-Account. Das wurde ihnen zum Verhängnis. Richard Wagner erzählt:

«Meine Frau konnte sich für die Impfung anmelden, ich aber nicht. Pro E-Mail-Adresse wird nur ein Impftermin vergeben.»

Das störte Richard Wagner, der zurecht sagte, dass es etliche ältere Personen gibt, die entweder keine E-Mail-Adresse haben oder sich den Account mit dem Partner teilen.

Impfung für 87-Jährigen mit Bluthochdruck verweigert

Die Infoline des Kantons St.Gallen, welche Informationen rund um die Impfung herausgibt, war verwundert über das Anmeldeverfahren bei der Pizolcare-Praxis Sargans. Eigentlich sollten sich Impfwillige nicht online anmelden müssen. Es komme aber relativ häufig vor, dass Personen bei der Infoline anrufen, die sagen, dass sie sich nicht über den Hausarzt anmelden können.

Auch komme es vor, dass Hausärzte sich weigern, Personen zu impfen. So habe beispielsweise ein Hausarzt aus dem Kanton St.Gallen einen 87-Jährigen mit Bluthochdruck nicht impfen wollen. Ein anderes Mal habe eine Mutter die Infoline angerufen und erzählt, dass ihr Arzt sich weigerte, ein Arztzeugnis für ihr coronapositives Kind auszustellen. Der Arzt habe der Mutter gesagt, das Kind könne trotzdem in die Schule gehen, es sei nicht ansteckend für andere Personen.

Impfanmeldung per Telefon doch möglich

Wie von der kantonalen Infoline weiter zu erfahren war, herrsche bei den Hausärzten im Kanton St. Gallen offensichtlich eine Heterogenität bezüglich der Informationen rund um die Pandemie.

Auch in der Region Werdenberg gelten nicht überall die gleichen Bedingungen. Bei einer Hausärztin in Buchs hiess es beispielsweise, dass eine Impfanmeldung per Telefon doch möglich ist. Allerdings, fügt die MPA an, sei es sehr schwierig, unter der entsprechenden Telefonnummer jemanden zu erreichen. Tatsächlich führten drei Testanrufe seitens der Redaktion nicht zum gewünschten Erfolg.

Happy End für 86-jährigen Fontnaser

Für Richard Wagner aus Fontnas nahm die Geschichte trotz der digitalen Hürde ein gutes Ende. Er erhielt zwei Tage nach seinem Anruf auf der Redaktion eine Impfung. Sein Sohn habe ihm dabei geholfen, eine zweite E-Mail-Adresse einzurichten.

Darüber sei er sehr glücklich, wie er mitteilte. Seltsam sei nur, dass er die Impfung noch vor seiner Frau erhielt, die sich vor ihm anmeldete und noch immer auf ihren Impftermin wartet.