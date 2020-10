Föseren – der Name eines einstigen Wasserlaufs in Buchs – wird wohl in Vergessenheit geraten

Name des Monats: Auenwald, Kanal und Rhein sind Nachbarn des Gebiets Föseren in der Gemeinde Buchs.

Hans Stricker

14.10.2020, 12.26 Uhr

Blick auf Buchs von Süden. In Bildmitte rechts (nördlich beim Fussballplatz) das Gebiet Föseren. Hans Jakob Reich

Wer zur Sommerszeit in die Buchser Badi radelt, überquert die Bahnbrücke auf der Rheinaustrasse (die früher ein Fahrweg war und Maladorfner Rheinweg hiess), fährt durch die Felder, welche älteren Buchsern als Maladorfner Hanfland bekannt sind, überquert den Kanal und taucht in den Auenwald ein.

Dieser füllt hier den Raum zwischen Binnenkanal und Rhein ganz aus. Das Strässchen zum Schwimmbad zweigt nun nordwärts ab, und wir sind im Gebiet, das Föseren heisst. Rodungen haben das Waldgebiet längst geschmälert: nordwärts das Bad und die Tennisplätze, weiter südlich das Fussballgelände.

Die Nachbarn des Gebiets Föseren

Auenwald, Kanal, Rhein, das sind die Nachbarn des Gebiets Föseren. Sie alle haben mit fliessendem oder stehendem Wasser zu tun. Da passt der Name Föseren gut hinein. Derselbe Name findet sich auch etwas weiter oben, auf Seveler Boden, im Gebiet der heutigen Autobahnraststätte. Das Föserenwasser ist dort ein kürzerer Grundwasserbach mit zwei Armen.

Der Werdenberger Lokalhistoriker und Major David Heinrich Hilty (1851–1915) veröffentlichte im Jahre 1890 in der bündnerromanischen Jahresschrift «Annalas da la Società Retorumantscha» eine von ihm selbst angelegte Sammlung rätoromanischer Wörter und Ortsnamen im St. Galler Rheintal, namentlich in Werdenberg.

Sein Münstertaler Dienstkollege Major Thomas Gross (1850–1934) hatte diese ins Romanische übersetzt. So kam es, dass eine der ersten gedruckten Arbeiten zu unseren Flurnamen auf romanisch publiziert worden ist – eigentlich ein Kuriosum, und entsprechend geringes Echo hat sie denn auch im Werdenberg auszulösen vermocht. Immerhin eine interessante Quelle mit viel Anschauungsmaterial dafür, wie damals von interessierten Laien Namendeutung betrieben wurde.

Bezeichnung für den verschwundenen Bach

Auch der Name Föseren ist von Major Hilty behandelt worden – oder vielmehr wohl von Freund Gross, der Hilty bei der Deutung romanischer Namen zur Seite stand. Was hingegen die Kenntnis unserer heimischen Natur- und Namenlandschaft angeht, war Hilty selber offensichtlich versiert.

Er schreibt zu Föseren (ins Deutsche rückübersetzt):

«Früher ein Bach, der wegen des neuen Kanals nicht mehr existiert. Sein Name wird in Vergessenheit geraten, und er wird bald unbekannt sein.»

Seither ist die Bezeichnung vom verschwundenen Bach allerdings auf das Gelände der Umgebung übergegangen und hat sich dort halten können. Aber dass zunächst ein Wasserlauf so hiess, das ist eine bedeutsame Information. Sie wird bestätigt durch die von Valentin Vincenz festgehaltene Aussage eines alten Buchsers, wonach vor dem Bau des Binnenkanals in diesem Gebiet mehrere Bächlein flossen.

Wenn von «mehreren Bächlein» auszugehen ist, dann kann man vermuten, dass es früher «in den Föseren» hiess (das heutige «in der Föseren» scheint also neu). Und weiter lässt sich dann mutmassen, dass «Föser» (mit dem Dativ «Föseren») die Mehrzahlform eines alten Sachworts «Fóser» darstellt.

Viele dieser Wörter sind verschwunden

Ein solches Wort ist heute nicht mehr bekannt. Es gibt aber in unseren älteren Mundarten viele sogenannte Reliktwörter – alte Überbleibsel aus dem Romanischen, die sich in der bäuerlichen Welt unserer Vorfahren noch lange nach dem Sprachwechsel halten konnten. Man denke an «Föle» (Rückstand beim Buttereinsieden), «Grüsche» (Kleie), «Miggle» (Krume, Brosamen), «Serle» (Lattenverschluss einer Zaunlücke), usw. Viele dieser alteinheimischen romanischen Wörter sind mittlerweile aus der Mundart verschwunden, manche leben aber noch verborgen in Ortsnamen weiter. So etwa im Grabser Alpnamen «Plisen» (steile Grashalde in Felsen) oder im Quartiernamen «Grof» (mit Bachgeröll überführtes Gelände) in Buchs, und eben auch bei «Föseren».

In älterer Zeit existierte offenbar ein romanisches Wort «fossèr» (Wassergraben, aus lateinisch «fossáriu»). Dieses muss dann früh als «Fóser», Mehrzahl «in den Föseren», ins Alemannische übernommen worden sein. Dies war also der Ort in der Rheinau, wo mehrere Talbäche oder «Giessen» vorkamen.

