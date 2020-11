Förderpreisträgerin Simona Specker investiert Teil des Preisgeldes in Weiterbildung Erst die grosse Überraschung, dann eine kleine Enttäuschung: Simona Specker ist die diesjährige Förderpreisträgerin der St. Gallischen Kulturstiftung. Den Preis erhält sie zwar, aber wegen Covid19 nicht im Rahmen einer feierlichen Zeremonie. Alexandra Gächter 09.11.2020, 10.01 Uhr

In diesen Tagen erhält Simona Specker den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Bild: Jens Weber

Diese Woche erhält die Ostschweizer Schauspielerin und Regisseurin Simona Specker den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Die Verleihung musste wegen Covid19 abgesagt werden. Ein Wermutstropfen für die Werdenbergerin. Gerne hätte sie diesen Moment mit Familie, Freunden und Wegbegleitern an der festlichen Verleihung geteilt. Simona Specker sagt dazu:

«Wenn man so eine Urkunde Zuhause im Trainer aus dem Briefkasten nimmt, hat das natürlich nicht dieselbe zeremonielle Wirkung.»

Um so grösser war die Freude, als sie von der Bekanntgabe erfuhr. «Der Preis ist eine sehr schöne Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit und er motiviert mich mit genauso viel Tatendrang weiterzumachen. «Ich freue mich über diesen Zuspruch der Kulturstiftung sehr. Es ist schön durch so eine Auszeichnung zu erfahren, dass gesehen und wertgeschätzt wird, was man macht», sagt Simona Specker.

Vor 9000 Zuschauern begeistert

Während die Preisträgerin es kaum glauben konnte, dass sie einen Preis erhält – sie musste den Brief einige Male durchlesen und mehrmals prüfen ob er wirklich an sie adressiert ist – kommt er für die Kulturkenner nicht sehr überraschend. Simona Specker ist in ihrer Heimat keine Unbekannte. Im Rheintal und Werdenberg wuchs sie auf und spielte zahlreiche Hauptrollen. Zuletzt begeisterte sie vor 9000 Zuschauern als «Anna Göldi» im gleichnamigen Stück der Freilichtbühne Rüthi.

National und international bekannt wurde sie in der Hauptrolle des Kinofilms «Das Deckelbad». Simona Specker erhielt dafür von der Presse zahlreiche positive Kritiken.

Ab 2021 ist Simona Specker künstlerische Leiterin der Freilichtbühne Rüthi. Bild: Roman Lehmann

Regelmässig im Rheintal und Werdenberg unterwegs

Seit bald zehn Jahren führt sie zudem erfolgreich Regie bei Theaterproduktionen. Darunter waren Inszenierung mit Ensembles von sechs bis 100 Mitwirkenden. Seit 2018 leitet sie das Projekt «Theater Company», welche zum Ziel hat, den Theaternachwuchs zu fördern. Ab dem Jahr 2021 übernimmt sie das Amt der künstlerischen Leitung bei der Freilichtbühne Rüthi und wird Autorin des neuen Stücks, welches im Jahr 2023 aufgeführt wird.

Heute lebt Simona Specker in Zürich, sie ist für Produktionen aber regelmässig im Rheintal und Werdenberg unterwegs. Sie absolvierte eine Lehre als Text- und Bildgestalterin, ein dreijähriges Schauspielstudium sowie eine Ausbildung in Editing und Filmgestaltung. Nebst ihren Engagements in Theater und Film arbeitet sie als Video-Editorin und Motion-Designerin einer Videoproduktionsfirma.

Das neue Stück beschäftigt sie 24 Stunden am Tag

Einen Teil des Preisgeldes möchte Simona Specker nutzen, um einen Drehbuchkurs zu besuchen. Ideen für das Stück, das sie für die Freilichtbühne Rüthi schreiben wird, habe sie bereits. «Ich lese sehr viel und notiere alles auf, was mir interessant erscheint. Das sind teilweise grobe Ideen für eine Grundgeschichte oder Nebenstränge, einzelne Bilder, teilweise kleine Dialogfetzen oder einzelne Wörter.»

Beziffern lasse sich der Arbeitsaufwand nicht. Das neue Stück beschäftige sie 24 Stunden am Tag. «Manchmal bewusster, manchmal unbewusster. Bei mir ist es oft so, dass sich Dinge erst eine Weile im Kopf herumdrehen müssen. Während ich Zug fahre, während ich esse, während ich mit jemandem spreche, während ich schlafe. Bis sie schliesslich fertig sind und raus können.»