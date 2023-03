Wolfsriss ARA Flums: Video stammt offenbar aus Italien

Flums Video von angeblichem Wolfsriss bei der ARA Flums war ein Fake – Aufnahme stammt offenbar aus Italien Am Wochenende machte ein Video im Sarganserland die Runde, das die Attacke eines Wolfes auf ein Wildtier zeigt. Angeblich sollte es aus der Umgebung stammen, die ARA Flums wird als Ort des Geschehens genannt. Nun ist klar: Dem ist nicht so. Der zuständige Wildhüter klärt auf. Reto Vincenz Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Video schleift der Wolf ein Wildtier die Strasse entlang und verschwindet schliesslich mit seiner Beute in den Büschen. Symbolbild: Benjamin Manser

Es ist ein Video, das die Natur zeigt, trotzdem ist es brutal: Auf dem Film, der sich im Sarganserland über das vergangene Wochenende wie ein Lauffeuer verbreitet hat, ist ein Wolf zu sehen, der ein Wildtier reisst. Der Angriff wird aus einem Auto gefilmt, der Fahrer stört die Szenerie sichtlich. Trotzdem schafft es der Wolf, seine Beute letztlich in die Büsche zu schleifen. Als angeblicher Ort des Geschehens wird die ARA Flums genannt.

Doch stimmt das auch? Tatsächlich wurde in Flums zwischen Flumroc und der ARA am 23.Februar ein Wolf gesichtet und gefilmt, wie der zuständige Wildhüter Rolf Wildhaber auf Anfrage des «Sarganserländers» bestätigt. Dieses Video dauert aber lediglich einige Sekunden und zeigt ein Raubtier, das vor dem Lichtkegel eines Autos flüchtet. Diese Sichtung wurde publik, kurz darauf kursierte dann das «Rissvideo» mit dem Zusatz «ARA Flums», das rund 90 Sekunden dauert, im Sarganserland.

Die Strasse gibt es nicht, die Tonspur bearbeitet

Rolf Wildhaber ist auch dieses Video bekannt. Er hat es bereits vor rund 14 Tagen zugeschickt bekommen. Für ihn ist klar: Der Wolfsangriff wurde nicht in Flums, sondern in Italien aufgenommen. Erstens existiere bei der ARA Flums gar keine solche Strasse, auf der sich die Szene abgespielt haben könnte. Zweitens sei es bereits zuvor auf einer italienischen Facebook-Seite gepostet worden und drittens seien in der Ursprungsversion des Videos die Insassen des Autos zu hören, die eindeutig italienisch miteinander sprechen.

In jener tonlosen Version, die im Sar­ganserland verbreitet wird und mit der Ortsbezeichnung «ARA Flums» ergänzt wurde, ist die Tonspur wohl bearbeitet (bzw. gelöscht) worden, die Stimmen der Autofahrer sind nicht mehr zu hören.

Fast täglich erhalten Rolf Wildhaber und seine Kollegen Aufnahmen zugeschickt, die Wölfe im Sarganserland zeigen. Oder zeigen sollen. Denn, so Wildhaber: «Nicht selten sind es auch Hunde und Füchse, die für Wölfe gehalten werden. Wir prüfen deshalb alle Aufnahmen sorgfältig. Können wir eine Sichtung bestätigen, leiten wir die Informationen weiter.»

«Wir haben uns seit vielen Jahren daran gewöhnt»

Hunde und Füchse statt Wölfe – ein Irrtum, der durchaus pas­sieren kann. Doch Wildhaber kennt auch genügend Fälle, in denen mit Absicht manipuliert wird. Bekannt ist ein Fall aus der Gemeinde Mels. Dort wurde im Februar 2022 in Siedlungsnähe ein Rehkitz gerissen, von mehreren Füchsen, wie die Spurenanalyse ergab. Das Bild des unglücklichen Rehs wurde aber zusammen mit älteren Aufnahmen von Wolfsspuren verbreitet. Die Illusion war für den unbedarften Betrachter zunächst perfekt, flog später aber auf.

Wolfsgegner seien gut vernetzt, führte Dominik Thiel, Leiter des kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei, bereits damals gegenüber dem «Sarganserländer» aus, und würden sich solche Ereignisse zunutze machen, um eine eigene, ihnen passende Story zu erzählen. Wildhaber bestätigt diese Aussagen auch im «Fall Flums»: «Wir haben es immer wieder mit solchen Falschinformationen zu tun, aufregen mag ich mich nicht mehr darüber. Wir haben uns seit vielen Jahren daran gewöhnt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen