Trübbach Saif Khan war Flüchtling, Tellerwäscher und ist nun Restaurantinhaber Saif Khan flüchtete aus Pakistan in die Schweiz und steht 20 Jahre später als Restaurantinhaber im Trübbacher «Selva» am Herd. Andreas Hörner 23.08.2021, 05.00 Uhr

Bestens integriert und akzeptiert: Zusammen mit seinem Küchenchef Daniel Hälg (links) verwöhnt Saif Khan seine Gäste und fühlt sich hier zu Hause. Bild: Andreas Hörner

Zweimal hat Saif Khan sein Berufsleben in Angriff genommen. Zuerst in Pakistan, wo er als 16-Jähriger den Landwirtschaftsbetrieb seines Grossvaters übernahm und bis zu seiner Flucht in die Schweiz etwa 40 Angestellte führte. Durch sein Engagement in der Politik war Saif Khan in seiner Heimat ein angesehener Mann und weit oben angekommen. Im Jahr 2000 entschied er sich «aus politischen Gründen» für die Flucht in die Schweiz. «Hier war ich auf einen Schlag wieder ganz nach unten gefallen.»

Es folgte Khans zweiter Anlauf für eine berufliche Karriere. Als Tellerwäscher in einem Vilterser Restaurant legte er den Grundstein dafür. Seine erfolgreiche Kochlehre, verschiedene Weiterbildungen und Stationen führten ihn bis ins Restaurant Selva nach Trübbach. Als Koch begonnen, ist er heute stolzer Besitzer des Restaurants.

Zwei Sarganserländer Köche im Werdenberg

Saif Khan lenkte seinen beschwerlicheren Weg stets selber in die richtige Richtung. Mit Kampf und Ehrgeiz – «und der Hilfe von Familie und Freunden», ergänzt der heute 53-Jährige. Seine Frau Christine, mit der er seit 2003 verheiratet ist, und er hätten das alleine finanziell nicht stemmen können.

20 Jahre ist Saif Khan nun in der Schweiz und in der Region. Er schaut nach vorne, mag nicht zu tief in die Vergangenheit zurückblicken. Was er erreicht hat, macht ihn stolz. «Vor 20 Jahren kam ich mit nicht viel mehr als den Unterhosen an», kann er heute über seinen Start in der Schweiz auch schmunzeln.

Heute steht Saif Khan in seiner strammen weissen Schürze am Herd und bekocht zusammen mit seinem Küchenchef Daniel Hälg die Gäste. «Zwei Sarganserländer Köche im Werdenberg», lacht der Wahl-Ragazer und klärt auf, dass Daniel Hälg in Berschis wohnhaft sei.

«Wir sind dankbar und wir leben weiter»

Dass mit Corona noch einmal eine schwierige Phase sein Leben kreuzen würde, damit rechnete Saif Khan nicht. Sein Kampfgeist hat ihn aber ein weiteres Mal getragen. «Wir leben weiter», schildert Khan symbolisch seine aktuelle Verfassung und die seines Betriebes. Saif Khan sagt:

«Wir sind dankbar, dass uns die Gäste nicht im Stich gelassen haben und wir keine Entlassungen vornehmen mussten.»

Dass er im Werdenberg so gut aufgenommen wurde wie zuvor schon im Sarganserland, weiss Saif Khan besonders zu schätzen. Auch dass viele Sarganserländer Gäste «über die Grenze» nach Trübbach kommen, freut ihn besonders. Für sie alle machen Daniel Hälg und er gemeinsam die Menuplanung. Dazu gehören regionale Produkte, die auch gern mal mit einem Curry aus seiner Heimat Pakistan eine exotische Note erhalten. Denn ganz hat Saif Khan seine Heimat nicht vergessen, auch nach 20 Jahren nicht. Seine Anpassungsfähigkeit an das «andere Leben in der Schweiz» habe ihm immer geholfen, dass sich sein Heimweh in Grenzen hält und er sich in unserer Region zu Hause fühlt.