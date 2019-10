Flöser Schwimmer holen elfmal Gold an Masters-Meisterschaften in Dornbirn

Flöser Schwimmer holen elfmal Gold an Masters-Meisterschaften in Dornbirn Die Flöser Schwimmer sorgten in Dornbirn für zahlreiche Siege. Insgesamt wurden 16 Medaillen erreicht.

Flöser Gold-Staffel: Jorge Diez Etcheverry, Nils Krönert, Walter Roher und Pascal Schlegel (von links). (Bild: PD)

(mw) Saskia de Klerk, die sowohl in der allgemeinen Kategorie wie auch bei den Masters an den Start ging, verwies die Konkurrenz auf die Plätze und gewann jedes Rennen, das sie bestritt. So war sie in der Altersklasse 25 die Schnellste über die Distanz von 50 und 100 Meter in den drei Lagen Freistil, Brust, Delphin sowie über 100 Meter Vierlagen.

Drei Medaillen sicherte sich Flös-Trainer und Masters-Schwimmer Jorge Diez Etcheverry. Der 46-Jährige siegte über 50 und 100 Meter Delphin und belegte Rang zwei über 50 Meter Rücken. Weiter gelang es Etcheverry, zusammen mit Pascal Schlegel, Nils Krönert und Walter Rohrer, den Sieg in der 4x50 Meter Lagenstaffel nach Hause zu bringen.

Neumitglieder überzeugen mit guten Leistungen

Ein sicherer Wert für gute Platzierungen ist der Buchser Pascal Schlegel. Auch in Dornbirn bestieg der 44-Jährige über 100 Meter Lagen das Silbertreppchen. Und für eine Bronzemedaille reichte es Brustspezialist Nils Krönert über die 100 Meter Strecke. Mit zwei vierten Rängen zweimal knapp am Podestplatz vorbei schwamm das Flöser Urgestein Walter Rohrer. Dennoch lieferte er über 100 Meter Brust eine neue persönliche Bestzeit ab.

Eine weitere Goldmedaille holte Verena Neidow. Sie absolvierte die 100 Meter Rücken mit neuer persönlicher Bestzeit und gewann in der Altersklasse 40. Auch ihr Ehemann Michael Neidow liess nichts anbrennen und schnappte sich in derselben Alterskategorie eine Silbermedaille über 100 Meter Freistil und eine weitere über 50 Meter Delphin. Die beiden ehemaligen deutschen Leistungsschwimmer trainieren seit gut einem halben Jahr beim SC Flös und überzeugten mit schnellen Zeiten.