FL1.Life-Festival und Vaduz Classic auf 2021 verschoben Das Coronavirus zwingt die Organisatoren, ihre Festivals zu verschieben. 29.04.2020, 12.09 Uhr

James Blunt tritt 2021 am Festival in Schaan auf. Bild: Nadia Schärli

(vl/pd) «Leider wird das FL1.Life dieses Jahr nicht stattfinden», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Das Coronavirus zwinge sie, das Festival zu verschieben. Der Event hätte am 3. und 4. Juli 2020 in Schaan über die Bühne gehen sollen. Die Entscheidung sei «schweren Herzens» gefallen, heisst es in der Mitteilung weiter. Doch obwohl das Bedauern gross sei, unterstütze man die ergriffenen Massnahmen und Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus zu 100 Prozent.