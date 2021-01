Fischerei Aus dem «Brotfisch» ist in der Region Werdenberg ein zäher Überlebenskünstler geworden: Der Alet ist Fisch des Jahres Der Schweizerische Fischerei-Verband SFV bezeichnet den Alet als «hoffnungsvollen Beweis für die Widerstandskraft der Natur». Die Art ist Schweizer Fisch des Jahres 2021.

Armando Bianco 14.01.2021, 05.05 Uhr

Schlau, zäh und kräftig: Der Alet ist der Fisch des Jahres 2021 in der Schweiz. Rainer Kühnis

«Der Alet ist in der Region verbreitet, sein Bestand ist gut», sagt Christian Schwendener, Vorstandsmitglied beim Fischereiverein Werdenberg. Diese Fischart ziehe die Seitenbäche dem Kanal vor, er existiere etwa in der Simmi, im Wettibach oder dem Gasenzenbach. «In der Simmi gibt es Exemplare mit einer Länge von 50 bis 60 Zentimetern – ‹Riesentrömmer›», wie er begeistert sagt.

Der Alet (Squalius cephalus) ist in der Schweiz stark verbreitet und in ökologisch beeinträchtigten Gewässern einer der häufigsten Fische, heisst es in einer Medienmitteilung. «Er ist schlau, misstrauisch und nur schwer zu fangen. Seine Wertschätzung in der Freizeitfischerei steigt wegen des Rückgangs von Forelle und Äsche.»

Es wurde sogar mit Dynamit nach ihm gefischt

Der Alet trug früher den Namen «Brotfisch», weil er in grossen Mengen vorgekommen und verzehrt wurde. «In den Vierzigern und Fünfzigern wurde sogar mit Dynamit nach ihm gefischt», weiss Christian Schwendener.

Als Speisefisch ist der Alet heute in der Bevölkerung nicht sehr bekannt und auch nicht sonderlich beliebt.

«Er hat einen aussergewöhnlichen starken, erdigen Fischgeschmack, weil er viel vom Grund her frisst,



weiss Experte Christian Schwendener. Die Zubereitung ist wegen der vielen Gräten nicht ganz einfach. Ab und zu wird er von Fischern mit einer Moulinette zerkleinert und als Hamburger zubereitet.» Zu fangen sei der Alet aber nicht einfach, da er schlau sei und sich bei Gefahr zurückziehe.



Kann sich besser anpassen als Artgenossen

Christian Schwendener vom Fischereiverein Werdenberg, Vorstand Heini Schwendener

Der Alet, oft auch Döbel genannt, gehört zur Familie der Karpfenfische, der weltweit grössten Fischfamilie. Auch in der Schweiz sind fast die Hälfte der 70 Fischarten karpfenartige. Mit seinem schlanken Körperbau und dem breiten Maul ist er anpassungsfähig wie kein Zweiter.

Er findet praktisch überall Nahrung. Er liebt strömendes Wasser, kommt aber in Seen genauso gut zurecht wie in den Mittellandflüssen oder in kleinen Wiesenbächlein in Alpentälern. Der Alet sei ein veritabler Überlebenskünstler, fast schon Opportunist, schreibt der SFV in seiner Medienmitteilung weiter, und könne mit den zerstörten Gewässerräumen besser umgehen als die meisten seiner empfindlichen Artgenossen.

Als Speisefisch ist der Alet heute nicht mehr beliebt. Rainer Kühnis

Ein wichtiger Wirt für die seltene Bauchmuschel

Sogar die Klimaerwärmung kann ihm noch wenig anhaben. Er erträgt Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad. Und dank seines Misstrauens flüchtet er rechtzeitig vor fischfressenden Vögeln. Um die Bestände des Fisch des Jahres 2021 muss man sich in den hiesigen Gewässern laut dem Experten keine Sorgen machen. Sowieso erfülle der Alet eine wichtige Rolle im Ökosystem der Region. «Diese Art wird zum Beispiel von der mittlerweile sehr seltenen Bachmuschel als Wirt gebraucht», sagt Christian Schwendener weiter.