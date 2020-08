Firmen im Werdenberg haben Vertrauen in das Reiseverhalten ihrer Mitarbeiter Unlängst hat das BAG kommuniziert: Wer aus einem Corona-Risikoland in die Schweiz einreist, muss zehn Tage in Quarantäne – auch wenn die Person einen negativen Coronavirus-Test vorweisen kann. Das betrifft derzeit hauptsächlich Ferienrückkehrer, viele davon sind Arbeitnehmende. Armando Bianco 13.08.2020, 05.01 Uhr

Ein Plakat weist am Flughafen Zürich auf die Obligatorische Quarantäne bei der Einreise aus bestimmten Laender hin. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Grabser Firma Lippuner EMT hält sich im Umgang mit Ferienrückkehrern an die Vorgaben des BAG, und hat die Mitarbeitenden entsprechend informiert. «Wir haben unter anderem dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Auslandsreisen zu verzichten, insbesondere auf Reisen in Risikoländer. Wer sich in einem solchen Land aufgehalten hat, muss nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne und sich beim HR sowie bei den Behörden melden», sagt Miriam Täschler, stellvertretende Leiterin HR der Grabser Firma, gegenüber dem W&O.

Ob und wer in ein Risikoland gereist ist, könne man nicht sagen. «Wir kontrollieren nicht, was unsere Mitarbeitenden in ihrer Freizeit unternehmen, auch nicht zu Coronazeiten. Wir vertrauen darauf, dass diese sich ihrer Eigenverantwortung bewusst sind und ihre Informationspflicht wahrnehmen.» Erste Erfahrungen würden zeigen, dass dies auch sehr gut funktioniert.

90 Prozent der Mitarbeitenden machten Ferien in der Schweiz

Reisende, welche aus Risikoländern in die Schweiz kommen, müssen sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Ennio Leanza / KEYSTONE

Bei der Wartauer Baufirma Marty Gruppe haben rund 90 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ferien sowieso in der Schweiz verbracht – «auch Personen mit ausländischen Wurzeln», wie Inhaber und Geschäftsleiter Werner Marty Junior erklärt. «Alle Angestellten haben uns vorab Feriendomizil und Zeitraum per Umfrage mitgeteilt, ebenfalls haben wir ein Informationsschreiben per Push Nachricht von unserer eigens erstellten App aus versendet. Die Personalabteilung hat dies auf einer Liste zusammengeführt und die Geschäftsleitung hat sich darüber beraten.»



Die Firma Autoneum, welche als Automobilzulieferer einen Standort in Sevelen betreibt, verfügt über ein Konzept bezüglich Vorgehen mit Ferienrückkehrern aus den Risikoländern, so Bernhard Weber, Head Financial Services & IR. Bei Personen, die wissentlich in ein Land reisen, das sich auf der Risikoliste befindet, prüfe man von Fall zu Fall. «Wir gehen dabei entsprechend den Empfehlungen des BAG und den rechtlichen Rahmenbedingungen vor.» Es gebe Mitarbeiter, die sich freiwillig melden und Auskunft über ihre Ferienpläne geben, teils werden vorab Abklärungen gemacht.



Je nach Funktion gibt es für betroffene Ferienrückkehrer die Möglichkeit auf Homeoffice.

«Bei administrative Funktionen kann man bei uns gut von zu Hause aus arbeiten, in der Entwicklung eher weniger und in der Produktion gar nicht», so Bernhard Weber.

Wenn es die Funktion des Mitarbeitenden zulässt, setzt laut Miriam Täschler auch Lippuner EMT im Fall einer Quarantäne auf Homeoffice. Von zu Hause aus arbeiten geht bei der Baufirma Marty hingegen eher schlecht, so Werner Marty Junior.





Bei Quarantäne wird die Lohnzahlung individuell geprüft

Ob Quarantäne bei Ferienrückkehrern als Zeit ohne Lohn gilt, prüft Autoneum individuell im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen des BAG. Daran orientiert man sich auch bei Lippuner EMT. Die Marty Gruppe zahlt grundsätzlich keinen Lohn während der Quarantänezeit – wie vom Arbeitgeberverband definiert. Allerdings wird auch immer der Einzelfall geprüft: «Wir hatten einen Mitarbeiter, welcher wegen eines Notfalls ein Land von der Liste betreten musste. Er erhält trotzdem Entlöhnung, da diese Person noch Überzeit- und Ferienguthaben hat», so Werner Marty Junior weiter.