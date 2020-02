Feuerwehr evakuiert Wohnblock in Gams wegen Küchenbrand

Am Montagvormittag meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grabserstrasse in Gams. Die Feuerwehr stellte einen Brand in der Küche fest und löschte diesen. Es kamen keine Personen zu Schaden.

25.02.2020, 11.19 Uhr