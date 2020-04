Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe gilt ab sofort auch in Liechtenstein Neun Tage nach den Gemeinden der Region Werdenberg hat auch das Fürstentum Liechtenstein ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe beschlossen. Es gilt ab sofort. Thomas Schwizer 16.04.2020, 15.48 Uhr

Nun gilt nicht nur im Werdenberg und Sarganserland, sondern auch in Liechtenstein ein absolutes Feuerverbot im Wald.







Bild: Samuel Thomi

Bereits am 8. April haben die sechs Gemeinden der Region Werdenberg ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe beschlossen. Der Grund dafür ist die erhebliche Brandgefahr wegen der lang anhaltenden Trockenheit (W&O vom 9. April).

Im Sarganserland wurde bereits einige Tage vorher ein solches Verbot erlassen, in Graubünden und in Graubünden gilt bereits ein allgemeines Feuerverbot, so dass auch fest eingerichtete Feuerstellen nicht mehr genutzt werden dürfen.

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht

Ab sofort gilt das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe auch im Fürstentum Liechtenstein, wie das Amt für Bevölkerungsschutz in Vaduz am Donnerstag mitteilte. Insbesondere dürfen auch hier Grillstellen, im Wald und in Waldesnähe nicht mehr genutzt werden.

«Eine Entspannung der Lage ist erst nach intensiven Regenfällen zu erwarten», heisst es in der Mitteilung. Kurze Regenschauer würden die Waldbrandgefahr nicht genügend entschärfen.

Ein Feuerverbot gilt auch in den St. Galler Walensee-Gemeinden Amden und Weesen sowie in Degersheim, Gossau, Flawil und Wil.