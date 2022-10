Mit Gummibärchen gezeuselt: 6-Jähriger verursacht Brand in Buchs

Feuer Mit Gummibärchen gezeuselt: Sechsjähriger verursacht Brand auf Balkon in Buchs Am Samstagnachmittag ist es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Buchs zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen. Es entstand Sachschaden. 23.10.2022, 11.59 Uhr

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen waren beim Brand im Einsatz. Symbolbild: Kapo SG

Ein sechsjähriger Bub hat am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, Gummibärchen mit einem Feuerzeug angezündet und vom Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Technikumstrasse in Buchs hinuntergeworfen. Dadurch verursachte er den Brand einer Markise. Die Rettungskräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in ihrer Mitteilung schreibt. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Werdenberg-Süd sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (kapo/mlb)