Festivals im Toggenburg sorgen für warme Betten

Feierlaune Festivals sorgen für warme Betten im Toggenburg Das Toggenburg klingt wieder und zieht Gäste an. Das lässt die Hoteliers und Touristiker hoffen. Sabine Camedda 16.05.2022, 05.00 Uhr

Die vielen Besucherinnen und Besucher am OpenAir Wildhaus sorgen für warme Betten im Obertoggenburg. Bild: Christiana Sutter

Beatrice Egli wird am zweiten Julisamstag in Wildhaus auf der Bühne stehen, bejubelt von Tausenden Fans. Diese reisen teilweise von weit her an – und übernachten im obersten Toggenburg. Die Buchungszahlen würden darauf hindeuten, dass am Wochenende mit dem Open­Air Wildhaus die Hotelbetten gut gebucht sind, sagt Olivia Hug, Verantwortliche für Content und Medien bei Toggenburg Tourismus.

Das ist aber nicht das einzige Wochenende, an dem im Tal ein Top-Event stattfindet, wie die Touristiker sagen. Das Bergrennen in Hemberg, das Bergschwingfest auf der Schwägalp, das Klangfestival oder eben das OpenAir Wildhaus – einige von diesen Anlässen haben sich etabliert. Und das schlägt sich dann auch in den Übernachtungszahlen nieder. Es gibt zwar nur Statistiken für die Logiernächte in der Hotellerie, die Parahotellerie mit Ferienwohnungen, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen und privaten Unterkünften wie Bed&Breakfasts profitieren aber genauso.

Besucher buchen ihre Tickets direkt im Internet

Wie stark diese während der Top-Events gebucht sind, lässt sich höchstens abschätzen. «Viele der Buchungen laufen nicht über unsere Tourismusinformation», sagt Olivia Hug. Die Besucherinnen und Besucher nehmen die Reservation über eine Buchungsplattform oder direkt über die Internetseite des Anlasses vor.

In diesem Jahr stehen mehr als die etablierten Anlässe auf der Agenda. Die Bergbahnen in Wildhaus laden gemeinsam mit der Migros zu einem «Hiking Sounds»-Wochenende. Dies tangiere Toggenburg Tourismus kaum, sagt Olivia Hug. «Wir freuen uns aber, dass die Bahnen als Leistungsträger ei­nen Event für Wanderer, Familien und Musikfreunde durchführen, für die Zielgruppen, die auch wir ansprechen.» Über einen weniger grossen Erfahrungsrucksack verfügt das Organisationskomitee des Mountainairs. Toggenburg Tourismus leiste gerne Unterstützung, wo es möglich und sinnvoll sei, sagt Olivia Hug. Aber nicht bei der Organisation des Events. «Sie können unsere Marketingplattformen und Kontakte nutzen, ausserdem nehmen wir den Anlass in unsere Agenda auf», erklärt sie. Auch wenn das Mountainair in einem bescheidenen Rahmen startet, glaubt Olivia Hug an den Erfolg. «Die Musik bringt die Menschen an einem schönen Ort zusammen», sagt sie. Die Veranstalter tragen der sensiblen Natur rund um den Schönenboden Rechnung und weisen auf verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten hin, die gewiss auch genutzt werden.

Musik knüpft an Tourismusstrategie an

Die Touristiker und die Leistungsträger freuen sich über die vielen Anlässe, welche die Fans in verschiedenen Musiksparten ansprechen. «Die Klangwelt mit dem Klangfestival und den weiteren Aktivitäten ist der offensichtlichste Vertreter für den Resonanztourismus, für den wir stehen», sagt Olivia Hug. Sie sieht aber noch weitere Anknüpfungspunkte mit der Tourismusstrategie der kommenden Jahre. «Die Festivals bieten eine ideale Gelegenheit, an denen sich Einheimische, Zweitheimische und auch Gäste von ausserhalb treffen können.»

Hier ist gemäss Olivia Hug die Musik das verbindende Element. Ausserdem die Top-Events das Tal und fügen sich in die Strategie des Ganzjahrestourismus ein.

Die Veranstalter, die Hoteliers und die Touristiker freuen sich schon jetzt auf den bevorstehenden Festivalsommer. Bleibt das Wetter weiterhin gut, kommen die Besucherinnen und Besucher voll auf ihre Rechnung. «Im Idealfall können wir sie so vom Toggenburg begeistern, dass sie gerne wieder herkommen.»