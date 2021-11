Buchs - Festival der Rheintaler Musikschul-Bands im «Krempel»

Am Samstag, 13. November musizieren Schülerinnen und Schüler, Solisten und Ensembles der Rheintaler Musikschulen in Heerbrugg, Altstätten, Buchs und Triesen vor der Jury am ersten Rhy Contest. Am Tag darauf, Sonntag, 14. November, sind die Bands der sechs Musikschulen Am Alten Rhein, Musik im Zentrum, Oberrheintal, Werdenberg, Sarganserland und Liechtenstein eingeladen, sich im Buchser Krempel einem breiteren Publikum in je einem viertelstündigen Konzert zu präsentieren.

09.11.2021, 11.42 Uhr