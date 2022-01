TV Rheintal hat den Betrieb Ende 2021 eingestellt

Fernsehsender Das Aus nach 13 Jahren: TV Rheintal hat den Betrieb Ende vergangenen Jahres eingestellt Der Inhaber von TV Rheintal, Mario Robbi aus Buchs, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Armando Bianco 05.01.2022, 17.30 Uhr

Kurz nach dem Sendestart im Jahr 2008: Mario Robbi hat sich in den letzten Jahren mit Hingabe dem Sender TV Rheintal gewidmet. Bild: Heini Schwendener

Der regionale Sender TV Rheintal hat Ende 2021 seinen Betrieb eingestellt. Inhaber Mario Robbi aus Buchs kann das Angebot aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr betreiben. TV Rheintal ist am 1. August 2008 auf Sendung gegangen und hat in den letzten 13 Jahren unzählige Beiträge aus der Region Werdenberg und Umgebung in den Sparten Brauchtum, Kultur, Sport, Politik, Vereinsleben, Wirtschaft und Gewerbe produziert. Nun hat Mario Robbi den Betrieb vor wenigen Tagen eingestellt. Er sagt gegenüber dem W&O:

«Ich habe den Entschluss zwischen Weihnachten und Neujahr gefasst.»

Der Buchser wurde letztes Jahr viermal im Spital operiert, das (vorläufige?) Ende des Senders ist also gesundheitlichen Gründen zuzuordnen. TV Rheintal war grösstenteils ein Einmannbetrieb und als GmbH mit Mario Robbi als Inhaber aufgestellt. Für einige Zeit war der Grabser Hansjörg Vorburger als Freischaffender tätig.

Regionaler TV-Sender ist ein Bedürfnis

Aus Sicht von Mario Robbi gibt es durchaus einen Markt für einen Regionalsender im Werdenberg. Ob jemand TV Rheintal weiter betreiben bzw. übernehmen wird, ist fraglich. Jedenfalls sucht der Buchser Interessenten für den Sender, konkretisiert hat sich noch nichts. «Als Einzelkämpfer will niemand mehr im Wind stehen. Vielleicht lässt sich ein Gremium oder ein Sponsor für den Weiterbetrieb finden.»

In der Bevölkerung sieht Mario Robbi das Bedürfnis nach einem regionalen TV-Sender gegeben. «Unsere Beiträge aus der Region sind auf Interesse gestossen, nebst der regionalen Bevölkerung sogar auch in der weiteren Deutschschweiz. Die vielen Zuschriften in den vergangenen Jahren und auch das Bedauern über das Ende von TV Rheintal bestätigen mir das.»

Für sich selbst hat Mario Robbi indes mehrere Projekte im Kopf, «doch zuerst muss ich wieder auf die Beine kommen». Vorerst geniesst er wieder etwas mehr Freizeit mit seiner Familie und seinen Hobbys, dem Segeln, Motorradfahren und Gärtnern.